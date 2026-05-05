Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Furioser Lorenzo Baldassarri (Ducati): Nach Highspeed-Crash auf das Podium

Lorenzo Baldassarri ist eine der positiven Überraschungen der Superbike-WM 2026. Auf dem Balaton Circuit schüttelte der Ducati-Pilot einen Sturz bei 200 km/h ab und brauste auf das Podest.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri zeigte in Ungarn seine beste Saisonleistung
Lorenzo Baldassarri zeigte in Ungarn seine beste Saisonleistung
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri zeigte in Ungarn seine beste Saisonleistung
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

So überraschend die Verpflichtung von Lorenzo Baldassarri durch Go Eleven als Nachfolger von Andrea Iannone war, so sehr überraschte der 29-Jährige bei seinem Debüt auf der Ducati V4R im ersten Saisonrennen auf Phillip Island als Dritter auf dem Podest. Anschließend bestätigte sich der Italiener als solider Top-10-Fahrer.

Werbung

Werbung

Beim vierten Saisonevent zeigte Baldassarri seine bisher beste Performance, auch wenn er sich im ersten Lauf seinen ersten Rennsturz leistete. Doch davon unbeeindruckt holte sich der Ducati-Pilot als Zweiter der Superpole in den Sonntagsrennen die Plätze 3 und 4.

«Dass ich das erste Rennen durch den Sturz verpasst habe, war auch für das weitere Wochenende problematisch: Wir konnten keine Daten sammeln und man verliert das Gefühl – ich flog bei 200 km/h vom Motorrad und wäre beinahe für rennuntauglich erklärt worden», verriet Baldassarri in kleiner Medienrunde. «Mein Team hatte am Samstag nach dem Crash viel zu tun. Das Motorrad war komplett zerstört und sie haben es bis in die Nacht neu aufgebaut. Es war also etwas riskant, aber mit dem Podium im Sprintrennen haben wir unseren Speed bestätigt und mit Platz 4 im langen Rennen hatten wir auch die Pace für ein Top-3-Finish.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

In der Gesamtwertung belegt Baldassarri mit 78 Punkten zwar nur Rang 8, doch sein Rückstand auf den viertplatzierten Miguel Oliveira (BMW) beträgt nur sieben Punkte. «Ein Fahrer wie ich, ohne sonderliche Superbike-Erfahrung, hat keine große Erwartungen», meinte der Italiener. «Es ist nicht leicht, ein Team zu finden, das dir vertraut und dich in eine Position versetzt, dein Talent auszudrücken. Für mich war das nach ein paar schwierigen Jahren essenziell, aber glücklicherweise hatte ich 2025 ein ausgezeichnetes Team in der MotoE und auch in diesem Jahr hier in der Superbike-WM. In diesem Umfeld kann ich einer der besten Fahrer sein.»

Um den letzten Schritt zu schaffen, fehlen Kleinigkeiten.

Lorenzo Baldassarri

Traut sich Baldassarri zu, in der Superbike-WM 2026 den Anschluss zur Spitze zu schaffen? «Um den letzten Schritt zu schaffen, fehlen Kleinigkeiten. Auf der Rennstrecke verliert 0,1 sec im einen Sektor und wieder und wieder. Das addiert sich auf eine halbe Sekunde pro Runde», rechnete der Ducati-Privatier vor. «Aber ich denke, gerade der zweite Lauf hat uns – also mir und auch dem Team – einen Schub gegeben, dass wir mit konsequenter Arbeit und dem festen Willen näher an das Werksteam herankommen können. Wir sind ein Kundenteam und es ist normal, dass das Werksteam über uns steht. Unser Ziel ist aber, die Lücke so klein wie möglich zu halten. In der zweiten Hälfte im zweiten Rennen waren meine Rundenzeiten ähnlich wie die von Iker; zu Nicolò fehlt ein wenig mehr. Das macht uns zuversichtlich.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien