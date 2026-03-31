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Garrett Gerloff (Kawasaki): Aufholjagd am Samstag, Sturz am Sonntag

Beim Superbike-Meeting in Portimão bewies Garrett Gerloff, dass seine gute Performance auf Phillip Island kein Zufall war. Ein Sturz im zweiten Lauf verhagelte dem Kawasaki-Piloten jedoch die Bilanz.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Garrett Gerloff, hier vor Xavi Vierge und Axel Bassani
Garrett Gerloff, hier vor Xavi Vierge und Axel Bassani
Foto: Kawasaki
Garrett Gerloff, hier vor Xavi Vierge und Axel Bassani
© Kawasaki

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Wie schon im vergangenen Jahr ist Garrett Gerloff auch in der Superbike-WM 2026 der einzige Kawasaki-Pilot. Da auch Bimota den Motor und die Elektronik der ZX-10RR verwendet, gibt es einen gewissen Datenaustausch mit Alex Lowes und Axel Bassani, ansonsten ist der Texaner auf sich allein gestellt.

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Aber Kawasaki brachte für 2026 ein neues Homologationsmodell mit zahlreichen Detailverbesserungen, und die machen sich positiv bemerkbar. Beim Saisonauftakt in Australien brachte der 30-Jährige in Lauf 1 (Platz 11) und im Superpole-Race (Platz 6) das jeweils beste japanische Motorrad ins Ziel. Im chaotischen zweiten Lauf war das Andrea Locatelli (Yamaha); Gerloff wurde Zehnter.

In Portimão bestätigte der Kawasaki-Pilot die aufstrebende Form. Im ersten Lauf kreuzte Gerloff am Hinterrad von Yamaha-Aushängeschild Xavi Vierge als Siebter die Ziellinie – der US-Amerikaner hatte aber sechs Plätze gewonnen, der Spanier keinen!

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«Ich war mir nicht ganz sicher, wie das erste Rennen verlaufen würde. Meine Zeit in der Superpole war die beste Qualifikationsrunde, die ich je in Portimão je gefahren bin – und zwar um etwa sechs Zehntelsekunden. Ich wusste also, dass ich nicht langsam war», erzählte Gerloff am Samstag. «Ich hatte fest damit gerechnet, mich unter den ersten Neun zu qualifizieren. Als ich dann auf Platz 13 lag, dachte ich: Mann, vielleicht fehlt mir doch das Nötige für die Rennen. Es war also wirklich schön, einen guten Start zu haben, ein paar Überholmanöver zu setzen und nach vorn zu kommen.»

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Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Rennen
Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Gerloff und Bautista
Gerloff und Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

Am Sonntag konnte Gerloff im Superpole-Race jedoch keine solche Aufholjagd starten (Platz 14) und auch das zweite Hauptrennen endete mit einer Enttäuschung. Positiv: Vor seinem Sturz in der letzten Runde kämpfte der Kawasaki-Pilot mit Locatelli um Platz 9 wieder um die Ehre des besten japanischen Herstellers.

«Nach Samstag hatte ich erwartet, dass die Ergebnisse am Sonntag deutlich besser ausfallen würden. Ich hatte aber mehr zu kämpfen, als ich erwartet hatte», bedauerte Gerloff. «Wir haben unser Bestes gegeben und alles getan, was wir konnten, aber leider verlief das Sprintrennen nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Im zweiten Rennen kämpften wir um einen Platz unter den Top Ten, und bedauerlicherweise stürzte ich in der letzten Kurve der letzten Runde, während ich um den neunten Platz kämpfte. Ich gebe mein Bestes, das Team gibt sein Bestes. Es tut mir wirklich leid für sie und ich habe mich bei ihnen für den Sturz entschuldigt. Ich denke aber, dass wir einiges gelernt haben, was uns in ein paar Wochen in Assen helfen wird.»

Nach Portimão belegt Gerloff mit 24 Punkten Platz 12 der Gesamtwertung. Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr hatte er lediglich elf Punkte eingefahren und war WM-16.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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