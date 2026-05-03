Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Husarenritt von Garrett Gerloff (5.): Kawasaki erster Ducati-Verfolger!

Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff fuhr bei der Superbike-WM in Ungarn ein starkes Sonntags-Rennen und ließ als Fünfter alle Yamaha-, Bimota- und Honda-Piloten hinter sich.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Garrett Gerloff setzte sich am Sonntag stark in Szene
Garrett Gerloff setzte sich am Sonntag stark in Szene
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff setzte sich am Sonntag stark in Szene
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach einer durchwachsenen Vorstellung am Samstag präsentierte sich Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff bei der Superbike-WM im Balaton Park am finalen Renntag deutlich konkurrenzfähiger. Im zweiten Hauptrennen kam der US-Amerikaner als bester Nicht-Ducati-Pilot ins Ziel und bescherte seinem Team ein Top-5-Ergebnis.

Werbung

Werbung

«Heute habe ich mich viel besser gefühlt als zuletzt in Assen», kommentierte Gerloff in seiner Medienrunde am Sonntagnachmittag. Dieser fünfte Platz war für Gerloff ein wichtiger Befreiungsschlag, denn zuletzt lief wenig rund. In Assen zweifelte er, ob er noch schnell genug ist, um in der Superbike-WM mitzumischen.

Balaton-Performance beseitigte Gerloffs Zweifel

«Assen war eines der schlechtesten Rennwochenenden, die ich in meiner Superbike-WM-Karriere je hatte. Es war seltsam: Es fühlte sich alles gut an, doch wir waren sehr langsam. Es bescherte mir Kopfzerbrechen. Es ist so schwierig für einen Fahrer, wenn man sich nicht sicher ist, ob man seinen Speed verloren hat», gestand Gerloff.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Hier habe ich mich nach jeder Änderung, die wir am Motorrad gemacht haben, besser gefühlt. Mit einem Top-5-Ergebnis das Wochenende zu beenden, ist eine der besten Sachen, die ich für mich und das Team machen kann. Es schenkt uns sehr viel Motivation, den Rest der Saison über stark zu sein», freute sich der Kawasaki-Pilot.

Werbung

Werbung

Warum am Sonntag plötzlich der Knoten platzte

Aber warum war er am Sonntag so viel stärker als am Samstag? «Wir haben einige Änderungen gemacht, die anders waren als das, was man in der Vergangenheit an der Kawasaki gemacht hat», verriet Gerloff auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com und fügte hinzu: «Es waren Änderungen an der Geometrie, die mir ein deutlich besseres Gefühl gegeben haben. Ich war am Kurveneingang stärker. Zudem neigte das Motorrad nicht so stark zu Wheelies. Das verbesserte meine Beschleunigung. Die Wheelies bereiteten mir zuvor viele Probleme. So konnte ich näher an den Fahrern vor mir dran bleiben und sie dann ausbremsen. Dieses Motorrad ist auf der Bremse so gut.»

Etwas frustriert war Gerloff allerdings auch. Hätte man diese Änderung eher gemacht, wäre er in Lauf 1 stärker gewesen. Ob die späte Anpassung auch mit seiner Rolle als alleiniger Kawasaki-Pilot im Feld zusammenhängt? «Vermutlich, ja. Ich kann mir die Daten der Bimotas anschauen. Das hilft, denke ich. Doch sie haben ein komplett anderes Chassis. Der Motor ist gleich. Doch die unterschiedlichen Chassis können für große Unterschiede sorgen», schilderte er.

Gerloffs Hoffnung ist, in der Superbike-WM 2027 weiterhin für Kawasaki zu fahren, dann aber für ein Zwei-Fahrer-Team. «Es wäre super, einen starken Teamkollegen zu haben, damit ich mich vergleichen kann. Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr, sofern ich dann noch für dieses Team fahre, mich und einen anderen Fahrer gibt», so der US-Amerikaner.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien