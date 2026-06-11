Garrett Gerloff (Kawasaki): «In diesem Jahr mit größeren Ambitionen!»

Das Meeting in Misano markiert den Beginn der zweiten Saisonhälfte und das ist für Garrett Gerloff ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen war unübersehbar und macht sich auf dem Punktekonto des Kawasaki-Piloten bemerkbar: Mit 85 Punkten hat der Texaner nur drei Punkte weniger eingefahren, als in der gesamten ersten Saison mit der ZX-10RR.

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Misano war 2025 das erste Rennwochenende, an dem Gerloff als Achter im zweiten Lauf ein einstelliges Ergebnis einfahren konnte – das gelang dem Puccetti-Piloten in diesem Jahr bisher in jedem zweiten Rennen; Platz 4 im zweiten Lauf auf dem Balaton Circuit das vorläufige Highlight. Entsprechend peilt der einzige Kawasaki-Pilot beim Heimrennen seines Teams ein ähnlich starkes Finish an.

«Wir hatten zuletzt eine positive Phase und wollen weiter verbessern. Ich mag die Strecke und hatte hier 2025 ein gutes Wochenende, das mit Platz 8 im zweiten Rennen gipfelte, aber dieses Jahr haben wir größere Ambitionen», sagte Gerloff selbstbewusst. «Wir haben vor nur drei Wochen auf dieser Strecke getestet und verfügen daher über einige gute Daten, auf denen wir aufbauen können; ich hoffe, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein.»

Die überraschend guten Ergebnisse in der Superbike-Kategorie von Gerloff sind für Teamchef Manuel Puccetti eine schöne Entschädigung für das magere Abschneiden in der Supersport-WM, wo der frühere Rennfahrer fest mit dem Titelgewinn gerechnet hatte. Davon hat sich der Italiener angesichts 119 Punkten Rückstand von Jeremy Alcoba (WM-Achter) als bester Kawasaki-Pilot jedoch längst verabschiedet.

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