Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Garrett Gerloff (Kawasaki): «In diesem Jahr mit größeren Ambitionen!»

Die Superbike-WM 2026 verläuft für Garrett Gerloff ausgesprochen positiv. Beim Meeting in Misano möchte der Kawasaki-Pilot den Höhenflug fortsetzen – es ist das Heimrennen seines Teams.

Superbike WM

Garrett Gerloff möchte Kawasaki beim Heimrennen nicht enttäuschen
Garrett Gerloff möchte Kawasaki beim Heimrennen nicht enttäuschen
Foto: Kawasaki
Garrett Gerloff möchte Kawasaki beim Heimrennen nicht enttäuschen
© Kawasaki

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Morgen

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Werbung

Das Meeting in Misano markiert den Beginn der zweiten Saisonhälfte und das ist für Garrett Gerloff ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen war unübersehbar und macht sich auf dem Punktekonto des Kawasaki-Piloten bemerkbar: Mit 85 Punkten hat der Texaner nur drei Punkte weniger eingefahren, als in der gesamten ersten Saison mit der ZX-10RR.

Werbung

Werbung

Misano war 2025 das erste Rennwochenende, an dem Gerloff als Achter im zweiten Lauf ein einstelliges Ergebnis einfahren konnte – das gelang dem Puccetti-Piloten in diesem Jahr bisher in jedem zweiten Rennen; Platz 4 im zweiten Lauf auf dem Balaton Circuit das vorläufige Highlight. Entsprechend peilt der einzige Kawasaki-Pilot beim Heimrennen seines Teams ein ähnlich starkes Finish an.

«Wir hatten zuletzt eine positive Phase und wollen weiter verbessern. Ich mag die Strecke und hatte hier 2025 ein gutes Wochenende, das mit Platz 8 im zweiten Rennen gipfelte, aber dieses Jahr haben wir größere Ambitionen», sagte Gerloff selbstbewusst. «Wir haben vor nur drei Wochen auf dieser Strecke getestet und verfügen daher über einige gute Daten, auf denen wir aufbauen können; ich hoffe, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die überraschend guten Ergebnisse in der Superbike-Kategorie von Gerloff sind für Teamchef Manuel Puccetti eine schöne Entschädigung für das magere Abschneiden in der Supersport-WM, wo der frühere Rennfahrer fest mit dem Titelgewinn gerechnet hatte. Davon hat sich der Italiener angesichts 119 Punkten Rückstand von Jeremy Alcoba (WM-Achter) als bester Kawasaki-Pilot jedoch längst verabschiedet.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Morgen

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

85

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM