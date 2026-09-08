Garrett Gerloff (Kawasaki) zähmte den Rodeo-Bullen: «Dann war es perfekt»

Garrett Gerloff fährt eine starke Superbike-WM 2026 – im Vergleich zu seiner ersten Saison mit Kawasaki und auch unter Berücksichtigung der in diesem Jahr extrem starken Ducati-Armada mit seinen neun Piloten. Der 31-Jährige ist nach neun Meetings WM-Achter und hat 14 Top-9-Platzierungen eingefahren. Sein bestes Finish fuhr Gerloff im ersten Lauf in Most als Vierter ein.

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Der Kawasaki-Pilot kam in Magny-Cours stark aus der fast zweimonatigen Sommerpause. Platz 9 am Freitag war erfreulich, obwohl seine ZX-10RR nicht optimal eingestellt war. «Der erste Tag in Magny-Cours war ziemlich gut. Ich habe mich recht schnell gefühlt, auch wenn ich im Moment noch ein paar Probleme mit dem Motorrad habe. Wir müssen uns einfach die Daten ansehen und vor allem herausfinden, was mit der Elektronik los ist», haderte Gerloff mit den Settings.

Gerloff Gerloff: Seine beste Quali-Runde wurde gestrichen

Eine bekannte Schwäche von Gerloff ist das Qualifying , wobei er in Magny-Cours 2023 seine einzige Pole-Position eingefahren hatte. Am vergangenen Wochenende lief es in der Superpole nicht ganz so gut. «In der letzten Kurve wurden gelbe Flaggen geschwenkt und mir wurde diese Zeit gestrichen. Ich fuhr eine 1:35,0 min, was Startplatz 5 bedeutet hätte. Das war nur 0,1 sec langsamer als die Pole-Zeit von 2025 und ich freute mich», erzählte Gerloff im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Naja, meine nächste Runde brachte mich halt nur noch auf die zwölfte Startposition. Das war schon bitter, weil es das erste Rennwochenende in diesem Jahr, bei den Speed für eine richtig schnelle Runde hatte – dafür war meine Race-Pace nicht gut genug und nicht konstant. Daran müssen wir weiterarbeiten. Mit frischen Reifen fühlte ich mich gut, dann wurde es immer schlechter. Normalerweise ist es bei mir immer umgekehrt, also zu Beginn verhalten und später besser.»

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Die Probleme mit der Abstimmung hatte das Kawasaki-Werksteam bis zum ersten Lauf am Samstagnachmittag noch nicht in den Griff bekommen, dennoch erzielte Gerloff als Neunter ein solides Ergebnis. «Ich hatten einen fantastischen Start und lag nach der ersten Runde auf Platz 6 – ich war begeistert», schilderte Gerloff. «Dann wurde das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Wir haben versucht, ein paar Änderungen am Motorrad vorzunehmen, aber nach dem Neustart hatte ich große Schwierigkeiten und fiel immer weiter zurück. Die Kawasaki ist ein großartiges Motorrad, aber wenn man nah am Limit ist und nimmt eine falsche Änderung vor, wird es schwierig.»

Auch wenn es Platz 13 nicht aussagt, das Superpole-Race am Sonntag brachte den Durchbruch - aber Siebter im zweiten Hauptrennen! «Für das Sprintrennen haben wir Dinge am Chassis und der Elektronik geändert. Es fühlte sich gut an, also haben wir das für das zweite Rennen noch etwas verfeinert und dann war es perfekt», erklärte der US-Amerikaner. «Zuvor fühlte es sich an, als würde ich einen Rodeo-Bullen reiten; mit den Änderungen konnte ich mein Bike konstanter fahren. Ich war auch näher an Alex dran, der meine Referenz ist und in Magny-Cours großartig war. Wir haben in Frankreich zwei Top-Ten-Platzierungen erzielt, was nicht schlecht ist.»