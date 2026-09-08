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Garrett Gerloff (Kawasaki) zähmte den Rodeo-Bullen: «Dann war es perfekt»

Mit zwei Top-9-Ergebnissen lieferte Garrett Gerloff in Magny-Cours ein solides Superbike-Meeting ab. Der Texaner bekam seine Kawasaki mit jedem Tag ein Stück besser in den Griff.

Von

Kay Hettich und Ivo Schützbach

Superbike WM

Garrett Gerloff ritt zuerst einen Bullen, dann war das Kawasaki lammfromm
Garrett Gerloff ritt zuerst einen Bullen, dann war das Kawasaki lammfromm
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff ritt zuerst einen Bullen, dann war das Kawasaki lammfromm
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Garrett Gerloff fährt eine starke Superbike-WM 2026 – im Vergleich zu seiner ersten Saison mit Kawasaki und auch unter Berücksichtigung der in diesem Jahr extrem starken Ducati-Armada mit seinen neun Piloten. Der 31-Jährige ist nach neun Meetings WM-Achter und hat 14 Top-9-Platzierungen eingefahren. Sein bestes Finish fuhr Gerloff im ersten Lauf in Most als Vierter ein.

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Der Kawasaki-Pilot kam in Magny-Cours stark aus der fast zweimonatigen Sommerpause. Platz 9 am Freitag war erfreulich, obwohl seine ZX-10RR nicht optimal eingestellt war. «Der erste Tag in Magny-Cours war ziemlich gut. Ich habe mich recht schnell gefühlt, auch wenn ich im Moment noch ein paar Probleme mit dem Motorrad habe. Wir müssen uns einfach die Daten ansehen und vor allem herausfinden, was mit der Elektronik los ist», haderte Gerloff mit den Settings.

Gerloff Gerloff: Seine beste Quali-Runde wurde gestrichen

Eine bekannte Schwäche von Gerloff ist das Qualifying, wobei er in Magny-Cours 2023 seine einzige Pole-Position eingefahren hatte. Am vergangenen Wochenende lief es in der Superpole nicht ganz so gut. «In der letzten Kurve wurden gelbe Flaggen geschwenkt und mir wurde diese Zeit gestrichen. Ich fuhr eine 1:35,0 min, was Startplatz 5 bedeutet hätte. Das war nur 0,1 sec langsamer als die Pole-Zeit von 2025 und ich freute mich», erzählte Gerloff im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Naja, meine nächste Runde brachte mich halt nur noch auf die zwölfte Startposition. Das war schon bitter, weil es das erste Rennwochenende in diesem Jahr, bei den Speed für eine richtig schnelle Runde hatte – dafür war meine Race-Pace nicht gut genug und nicht konstant. Daran müssen wir weiterarbeiten. Mit frischen Reifen fühlte ich mich gut, dann wurde es immer schlechter. Normalerweise ist es bei mir immer umgekehrt, also zu Beginn verhalten und später besser.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Die Probleme mit der Abstimmung hatte das Kawasaki-Werksteam bis zum ersten Lauf am Samstagnachmittag noch nicht in den Griff bekommen, dennoch erzielte Gerloff als Neunter ein solides Ergebnis. «Ich hatten einen fantastischen Start und lag nach der ersten Runde auf Platz 6 – ich war begeistert», schilderte Gerloff. «Dann wurde das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Wir haben versucht, ein paar Änderungen am Motorrad vorzunehmen, aber nach dem Neustart hatte ich große Schwierigkeiten und fiel immer weiter zurück. Die Kawasaki ist ein großartiges Motorrad, aber wenn man nah am Limit ist und nimmt eine falsche Änderung vor, wird es schwierig.»

Auch wenn es Platz 13 nicht aussagt, das Superpole-Race am Sonntag brachte den Durchbruch - aber Siebter im zweiten Hauptrennen! «Für das Sprintrennen haben wir Dinge am Chassis und der Elektronik geändert. Es fühlte sich gut an, also haben wir das für das zweite Rennen noch etwas verfeinert und dann war es perfekt», erklärte der US-Amerikaner. «Zuvor fühlte es sich an, als würde ich einen Rodeo-Bullen reiten; mit den Änderungen konnte ich mein Bike konstanter fahren. Ich war auch näher an Alex dran, der meine Referenz ist und in Magny-Cours großartig war. Wir haben in Frankreich zwei Top-Ten-Platzierungen erzielt, was nicht schlecht ist.»

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

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