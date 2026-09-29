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Garrett Gerloff (Kawasaki) nach Baldassarri-Crash: Hauptsache gesund

Um Ducati zu ärgern, reichte es für Garrett Gerloff in Cremona zwar nicht, dennoch zeigte der Kawasaki-Pilot eine seiner besten Leistungen in der Superbike-WM 2026 – trotz eines Crashs im Sprint.

Superbike WM

Garrett Gerloff wurde im Superpole-Race ordentlich durchgeschüttelt
Garrett Gerloff wurde im Superpole-Race ordentlich durchgeschüttelt
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff wurde im Superpole-Race ordentlich durchgeschüttelt
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Erstaunlich zuversichtlich zeigte sich Garrett Gerloff für das Meeting in Cremona, als er im Vorfeld ankündigte, ‹ganz vorn› mitkämpfen zu wollen. Sein Kawasaki-Team hatte im Juni und August jeweils für zwei Tage auf der italienischen Piste getestet, um optimal vorbereitet für das Heimrennen zu sein.

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Als Achter (!) war der Texaner am Freitag bester Nicht-Ducati-Pilot. In der Superpole ebenfalls auf Platz brauste Gerloff im ersten Lauf erneut als bester Fahrer eines anderen Fabrikats auf Platz 5 ins Ziel. Stark.

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Ein Sturz im Superpole-Race machte seine Aufgabe für das zweite Rennen jedoch schwieriger und von Startplatz 11 sprang ein achter Platz heraus.

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«Es war nicht gerade der einfachste Sonntagtag», stöhnte der Kawasaki-Pilot. «Im Sprintrennen hatte ich einen guten Start und konnte mich, glaube ich, bis auf den siebten Platz vorarbeiten. Dann kam es in Kurve 7 zu einer Kollision zwischen Baldassarri und mir, und wir sind beide gestürzt. Ich wurde ziemlich heftig durchgeschleudert, daher bin ich einfach nur froh, heil davongekommen zu sein.»

TV-Programm

Der Zwischenfall wurde von der Rennleitung untersucht, denn der Italiener schien den Sturz übermotiviert verursacht zu haben. Später wurde der Zwischenfall jedoch als normaler Rennunfall eingestuft. Für Gerloff hatte es jedoch mehr Konsequenzen als nur einen schlechteren Startplatz.

«Im zweiten Rennen habe ich mein Bestes gegeben. Ich hatte wieder einen guten Start, hatte aber ein wenig zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, etwas steif zu sein, und fuhr etwas verkrampft», erklärte der 31‑Jährige. «Vielleicht war mein Körper nur verspannt. Ich habe versucht, mich zu lockern und im Fluss zu bleiben, aber letztendlich hatte ich ziemliche Schwierigkeiten, auch mit den Reifen. Ein Platz unter den ersten Acht ist für das Team ein ordentliches Ergebnis. Ich freue mich, dass dieses Wochenende für sie bei ihrem Heimrennen gut gelaufen ist. Vor allem bin ich aber froh, dass ich hier gesund abreisen und zum nächsten Rennen weiterfahren kann.»

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Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

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+31,636

1:29,513

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