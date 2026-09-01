Besiegt Garrett Gerloff in Magny-Cours (Kawasaki) den Superpole-Fluch?

Bevor das Werksteam von Kawasaki zum Restart der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours aufbrach, absolvierte das von Manuel Puccetti geführte Team einen Test in Cremona. Damit sollten Garrett Gerloff und die beiden Supersport-Asse Jeremy Alcoba und Dominique Aegerter nicht nur wieder in Schwung kommen, sondern sich gleichzeitig auf das Heimrennen vom 25. bis 27. September vorbereiten.

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Die Bedingungen auf dem Cremona Circuit waren mit Temperaturen um 30 Grad Celsius erfreulicherweise ähnlich, wie sie am kommenden Wochenende in Frankreich zu erwarten sind.

«Es waren zwei sehr positive Testtage, an denen wir unsere Rennaktivitäten nach dieser langen Sommerpause auf die bestmögliche Weise wieder aufgenommen haben», lobte der Teamchef. «Die Fahrer haben schnell wieder ein Gefühl für ihre Motorräder entwickelt und gemeinsam mit ihren Technikern nicht nur an der Vorbereitung auf den nächsten Lauf in Magny-Cours gearbeitet, sondern auch wertvolle Daten für den zehnten Lauf gesammelt, der in etwa einem Monat hier in Cremona stattfinden wird. Ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, und blicke zuversichtlich auf unseren nächsten Einsatz in Frankreich.»

Für Gerloff geht es bei den letzten vier Saisonrennen darum, seinen achten WM-Rang abzusichern. Der Texaner kommt mit 110 Punkten aus der fast zweimonatigen Sommerpause; knapp dahinter liegen Álvaro Bautista (107 P./Ducati) und Miguel Oliveira (106 P./BMW). Nach vorn ist der Zug praktisch abgefahren – auf den siebtplatzierten Lorenzo Baldassarri (Ducati) beträgt sein Rückstand satte 35 Punkte.

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«Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was wir in Cremona an diesen zwei Tagen erreicht haben», zeigte sich Gerloff zuversichtlich. «Ich möchte dem Team danken, dass es diesen Test organisiert hat, der es mir ermöglicht hat, wieder auf mein Motorrad zu steigen und mich gut auf das Wochenende in Magny-Cours vorzubereiten. Ich bin bereit und freue mich sehr darauf, wieder Rennen zu fahren.»