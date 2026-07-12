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Garrett Gerloff (6.) über Ducati: Ich habe sie beobachtet – es ist verrückt

Garrett Gerloff hatte mit Rang 6 einen guten Abschluss beim Superbike-Event in Donington. Was die Stärke der Ducati ist und auf welchem Level er seine Kawasaki im Vergleich mit der Bimota sieht.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff erlebte in Donington mit den Rängen 8, 9 und 6 ein solides Superbike-Wochenende. Insbesondere der sechste Platz in Lauf 2 am Sonntag war für ihn und das Puccetti-Team erfreulich. Der US-Amerikaner und seine Crew können mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.

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«Es ist schön, hierherzukommen und ein viel besseres Wochenende zu haben als in Misano. Für das Team hätte ich mir aber ein besseres Misano-Event und dafür ein schlechteres Donington-Wochenende gewünscht. Aber so ist es eben», schmunzelte Gerloff. Für das Puccetti-Kawasaki-Team war das Meeting in Misano Mitte Juni ein Heim-Event. Gerloff konnte dort nur die Ränge 14, 14 und 12 einfahren. «Wir haben an diesem Wochenende einige Veränderungen vorgenommen. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende in Lauf 2 das beste Setup für das Motorrad hatten. Es ist schön, das Event so zu beenden, Denn manchmal reise ich von einer Strecke ab und ich frage mich, wo es gefehlt hat.»

Garrett Gerloff mit der Kawasaki
Garrett Gerloff mit der Kawasaki
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff mit der Kawasaki
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Die Ducati-Piloten sind in diesem Jahr in der Superbike-WM das Maß aller Dinge. Die Panigale V4R ist mit Abstand das beste Bike in der Startaufstellung. Was fehlt Gerloff bei der Kawasaki? «Ich habe sie (die Ducati, Anm.) beobachtet und sie lenken unglaublich gut ein – es ist verrückt. Ich denke, dass sie in diesem Bereich am meisten Zeit gutmachen. Natürlich haben sie auch einen anständigen Motor, aber ich denke, dass der Vorteil mehr von der Elektronik und dem Chassis kommt.»

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In Donington kämpften in den Top-10 mehr oder weniger nur Ducati, Bimota und Kawasaki miteinander. Yamaha, BMW und Honda waren weit weg. «Wir müssen unseren Job machen und unsere Bikes besser machen – egal, ob es die Bimota oder die Kawasaki ist. Ich persönlich würde mir einige Änderungen beim Chassis wünschen. Ich denke, dass dies eine große Hilfe für uns sein kann», forderte der 30-Jährige.

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

Wie eng arbeiten Bimota und Kawasaki zusammen – werden die Daten untereinander ausgetauscht? «Ja. Ich kann die Daten von Axel und Alex einsehen. Manchmal sind diese aber nicht so gut zu vergleichen, weil sie ein komplett unterschiedliches Chassis haben», erklärte Gerloff. «Ich kann nicht sehen, wo ich gegen sie Zeit verliere – die Motorräder sind zu unterschiedlich. Es ist aber eine Referenz. Ich würde gerne einen Teamkollegen haben, um zu sehen, ob ich es gut mache oder nicht.»

In der Gesamtwertung liegen die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani auf den Rängen 4 und 6. Gerloff ist derzeit 8. Ist die Bimota das bessere Motorrad als die Kawasaki? «Ich denke, dass Alex von uns drei der konstanteste Fahrer ist», musste Gerloff zugeben. «Axel ist sehr schnell, aber nicht so konstant – so wie ich. Bei Alex spielt es keine Rolle, ob er sich gut oder schlecht fühlt – er ist immer dabei in den Top-5.»

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Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
© Kiril Ianatchkov

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

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