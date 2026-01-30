Garrett Gerloff (30) über neue Kawasaki: «Deutliche Verbesserung»

Superbike WM • Neu
Für die Superbike-WM 2026 ließ Kawasaki eine neue ZX-10RR homologieren. Trotz widriger Bedingungen beim zweitägigen Test in Portimão stellte Garrett Gerloff eine deutliche Verbesserung fest.
Wie BMW und Yamaha beendete auch Kawasaki den
«Der Test in Portimão war hart – wir konnten nie auf einer komplett trockenen Strecke fahren. Am ersten Tag bin ich etwa 20 Runden auf einer feuchten Strecke gefahren», erzählte der einzige Kawasaki-Pilot im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2026. «Ich bin auch mit Slicks gefahren, musste aber sehr vorsichtig sein, um keine Fehler zu machen und nicht zu stürzen. Aber ich wollte das tun, um dem Team einige Daten zu liefern, da sie alle über den Winter so hart an der Ninja ZX-10RR gearbeitet haben.»
Es war wichtig, dass der US-Amerikaner diese 16 Runden fahren konnte, denn das neue Homologationsmodell der ZX-10RR hat eine komplett andere Aerodynamik. Die Gerade in Portimão zählt zu den längsten im Kalender der Superbike-WM. Gerloff ist somit einer der wenigen Teilnehmer am zweitägigen Test, der Erkenntnisse gewonnen hat.
«Es war wichtig, die neue Aerodynamik zu testen – dafür ist diese Strecke mit ihrer langen Geraden ideal. Ich konnte eine deutliche Verbesserung feststellen, obwohl ich nicht wirklich gepusht habe», freute sich Gerloff. «Die eigentliche Entwicklungsarbeit wird aber erst in Australien während des letzten zweitägigen Tests richtig beginnen.»
Pos.
Fahrer (Nation/Motorrad)
Serie
Zeit
Diff
1.
Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)
SBK-WM
1:46,262 min
2.
Alberto Surra (I/Ducati)
SBK-WM
1:47,246
+ 0,984 sec
3.
Philipp Öttl (D/Ducati)
SSP-WM
1:48,735
+ 2,473
4.
Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)
SBK-WM
1:50,317
+ 4,055
5.
Ryan Vickers (GB/Honda)
SBK-WM
1:52,514
+ 6,252
6.
Luke Stapleford (GB/Ducati)
BSB-SSP
1:53,565
+ 7,303
7.
Cameron Beaubier (USA/Ducati)
SBK-US
1:55,493
+ 9,231
8.
Xavi Fores (E/Bimota)
SBK-WM
1:55,547
+ 9,285
9.
ERC Endurance (BMW)
EWC
1:55,960
+ 9,698
10.
Tetsuta Nagashima (J/Honda)
SBK-WM
1:56,954
+ 10,692
11.
Tommy Bridewell (GB/Ducati)
SBK-WM
1:57,042
+ 10,78
12.
Paul Jordan (GB/Ducati)
BSB-SSP
1:58,028
+ 11,766
13.
Tommy Bridewell (GB/Ducati)
BSB-SBK
14.
Sam Lowes (GB/Ducati)
SBK-WM
Pos.
Fahrer (Nation/Motorrad)
Serie
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I/Ducati)
SBK-WM
1:59,144 min
2.
Iker Lecuona (E/Ducati)
SBK-WM
1:59,183
+ 0,039 sec
3.
Jake Dixon (GB/Honda)
SBK-WM
2:00,111
+ 0,967
4.
Alberto Surra (I/Ducati)
SBK-WM
2:00,757
+ 1,613
5.
ERC Endurance (BMW)
EWC
2:00,867
+ 1,723
6.
Cameron Beaubier (USA/Ducati)
SBK-US
2:01,250
+ 2,106
7.
Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)
SBK-WM
2:01,610
+ 2,466
8.
Xavi Fores (E/Bimota)
SBK-WM
2:01,807
+ 2,663
9.
Tommy Bridewell (GB/Ducati)
BSB-SBK
2:03,207
+ 4,063
10.
Tetsuta Nagashima (J/Honda)
SBK-WM
2:03,305
+ 4,161
11.
Yari Montella (I/Ducati)
SBK-WM
2:04,442
+ 5,298
12.
Luke Stapleford (GB/Ducati)
BSB-SSP
2:08,051
+ 8,907
13.
Philipp Öttl (D/Ducati)
SSP-WM
2:08,736
+ 9,592
14.
Ryan Vickers (GB/Honda)
SBK-WM
