Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Garrett Gerloff (30) über neue Kawasaki: «Deutliche Verbesserung»

Für die Superbike-WM 2026 ließ Kawasaki eine neue ZX-10RR homologieren. Trotz widriger Bedingungen beim zweitägigen Test in Portimão stellte Garrett Gerloff eine deutliche Verbesserung fest.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die Kawasaki ZX10-RR erhielt für 2026 eine neue Aerodynamik
Die Kawasaki ZX10-RR erhielt für 2026 eine neue Aerodynamik
Foto: Kawasaki
Die Kawasaki ZX10-RR erhielt für 2026 eine neue Aerodynamik
© Kawasaki

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wie BMW und Yamaha beendete auch Kawasaki den verregneten Portimao-Test vorzeitig, allerdings nutzte Werkspilot Garrett Gerloff zumindest den ersten Tag, als das Autódromo Internacional do Algarve am frühen Nachmittag für kurze Zeit annähernd trocken war.

Werbung

Werbung

«Der Test in Portimão war hart – wir konnten nie auf einer komplett trockenen Strecke fahren. Am ersten Tag bin ich etwa 20 Runden auf einer feuchten Strecke gefahren», erzählte der einzige Kawasaki-Pilot im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2026. «Ich bin auch mit Slicks gefahren, musste aber sehr vorsichtig sein, um keine Fehler zu machen und nicht zu stürzen. Aber ich wollte das tun, um dem Team einige Daten zu liefern, da sie alle über den Winter so hart an der Ninja ZX-10RR gearbeitet haben.»

Es war wichtig, dass der US-Amerikaner diese 16 Runden fahren konnte, denn das neue Homologationsmodell der ZX-10RR hat eine komplett andere Aerodynamik. Die Gerade in Portimão zählt zu den längsten im Kalender der Superbike-WM. Gerloff ist somit einer der wenigen Teilnehmer am zweitägigen Test, der Erkenntnisse gewonnen hat.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es war wichtig, die neue Aerodynamik zu testen – dafür ist diese Strecke mit ihrer langen Geraden ideal. Ich konnte eine deutliche Verbesserung feststellen, obwohl ich nicht wirklich gepusht habe», freute sich Gerloff. «Die eigentliche Entwicklungsarbeit wird aber erst in Australien während des letzten zweitägigen Tests richtig beginnen.»

Werbung

Werbung

Zeiten Portimao-Test, Tag 1

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

SBK-WM

1:46,262 min

2.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

1:47,246

+ 0,984 sec

3.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

1:48,735

+ 2,473

4.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

1:50,317

+ 4,055

5.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

1:52,514

+ 6,252

6.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:53,565

+ 7,303

7.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

1:55,493

+ 9,231

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

1:55,547

+ 9,285

9.

ERC Endurance (BMW)

EWC

1:55,960

+ 9,698

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

1:56,954

+ 10,692

11.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

SBK-WM

1:57,042

+ 10,78

12.

Paul Jordan (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:58,028

+ 11,766

13.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

14.

Sam Lowes (GB/Ducati)

SBK-WM

Zeiten Portimao-Test, Tag 2

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I/Ducati)

SBK-WM

1:59,144 min

2.

Iker Lecuona (E/Ducati)

SBK-WM

1:59,183

+ 0,039 sec

3.

Jake Dixon (GB/Honda)

SBK-WM

2:00,111

+ 0,967

4.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

2:00,757

+ 1,613

5.

ERC Endurance (BMW)

EWC

2:00,867

+ 1,723

6.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

2:01,250

+ 2,106

7.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

2:01,610

+ 2,466

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

2:01,807

+ 2,663

9.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

2:03,207

+ 4,063

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

2:03,305

+ 4,161

11.

Yari Montella (I/Ducati)

SBK-WM

2:04,442

+ 5,298

12.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

2:08,051

+ 8,907

13.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

2:08,736

+ 9,592

14.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien