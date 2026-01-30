Garrett Gerloff (30) über neue Kawasaki: «Deutliche Verbesserung»

Wie BMW und Yamaha beendete auch Kawasaki den verregneten Portimao-Test vorzeitig, allerdings nutzte Werkspilot Garrett Gerloff zumindest den ersten Tag, als das Autódromo Internacional do Algarve am frühen Nachmittag für kurze Zeit annähernd trocken war.

«Der Test in Portimão war hart – wir konnten nie auf einer komplett trockenen Strecke fahren. Am ersten Tag bin ich etwa 20 Runden auf einer feuchten Strecke gefahren», erzählte der einzige Kawasaki-Pilot im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2026. «Ich bin auch mit Slicks gefahren, musste aber sehr vorsichtig sein, um keine Fehler zu machen und nicht zu stürzen. Aber ich wollte das tun, um dem Team einige Daten zu liefern, da sie alle über den Winter so hart an der Ninja ZX-10RR gearbeitet haben.»

Es war wichtig, dass der US-Amerikaner diese 16 Runden fahren konnte, denn das neue Homologationsmodell der ZX-10RR hat eine komplett andere Aerodynamik. Die Gerade in Portimão zählt zu den längsten im Kalender der Superbike-WM. Gerloff ist somit einer der wenigen Teilnehmer am zweitägigen Test, der Erkenntnisse gewonnen hat.

«Es war wichtig, die neue Aerodynamik zu testen – dafür ist diese Strecke mit ihrer langen Geraden ideal. Ich konnte eine deutliche Verbesserung feststellen, obwohl ich nicht wirklich gepusht habe», freute sich Gerloff. «Die eigentliche Entwicklungsarbeit wird aber erst in Australien während des letzten zweitägigen Tests richtig beginnen.»

Zeiten Portimao-Test, Tag 1

Pos. Fahrer (Nation/Motorrad) Serie Zeit Diff 1. Garrett Gerloff (USA/Kawasaki) SBK-WM 1:46,262 min 2. Alberto Surra (I/Ducati) SBK-WM 1:47,246 + 0,984 sec 3. Philipp Öttl (D/Ducati) SSP-WM 1:48,735 + 2,473 4. Lorenzo Baldassarri (I/Ducati) SBK-WM 1:50,317 + 4,055 5. Ryan Vickers (GB/Honda) SBK-WM 1:52,514 + 6,252 6. Luke Stapleford (GB/Ducati) BSB-SSP 1:53,565 + 7,303 7. Cameron Beaubier (USA/Ducati) SBK-US 1:55,493 + 9,231 8. Xavi Fores (E/Bimota) SBK-WM 1:55,547 + 9,285 9. ERC Endurance (BMW) EWC 1:55,960 + 9,698 10. Tetsuta Nagashima (J/Honda) SBK-WM 1:56,954 + 10,692 11. Tommy Bridewell (GB/Ducati) SBK-WM 1:57,042 + 10,78 12. Paul Jordan (GB/Ducati) BSB-SSP 1:58,028 + 11,766 13. Tommy Bridewell (GB/Ducati) BSB-SBK 14. Sam Lowes (GB/Ducati) SBK-WM

