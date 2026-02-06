Geheimprojekt Prometheus: So lief die Bimota-Rückkehr in die Superbike-WM

Bimota prägte die ersten Jahre der Superbike-WM – das erste Rennen in Donington Park 1988 wurde von Davide Tardozzi auf einer YB4 gewonnen. Nachdem das Unternehmen viele wirtschaftliche Krisen durchlaufen hatte, übernahm Kawasaki das in Rimini ansässige kleine Werk. Seitdem geht es wieder bergauf, doch die Rückkehr von Bimota in die Superbike-WM 2025 war eine Sensation, denn kaum jemand wusste davon.

In einer sehenswerten Dokumentation geben Bimota und Kawasaki einen Einblick, wie das Superbike-Projekt seinen Anfang nahm. Zu Wort kommen Verantwortliche der Werke, vom Kawasaki Racing Team, die Fahrer Alex Lowes und Axel Bassani und Superbike-Promoter Dorna.

«Bimota wurde vor vielen Jahren gegründet und baute wenige, aber einzigartige Motorräder. Es gab nie eigene Motoren, aber es wurden einige der besten Motoren verwendet. Als Bimota 2019 von Kawasaki übernommen wurde, hatten wir direkten Zugriff auf die Motorentechnologie, was der größte Sprung für Bimota war», erzählte Pierluigi Marconi von Bimota. «Insbesondere die Superbike-WM war schon immer ein Teil der DNA von Bimota und bereits bei der Übernahme sagte der Kawasaki-Präsident zu mir, dass wir früher oder später an Wettkämpfen teilnehmen müssen. Meine Antwort war natürlich: ja, wir müssen nur auf den richtigen Zeitpunkt warten.»

Dieser Zeitpunkt bahnte sich vier Jahre später an. «Bei einem Besuch der Kawasaki-Rennabteilung im März 2023 wurde ich von Fujita-San gefragt, warum wir nicht ein Superbike mit seinem Motor bauen. Er wollte mir gleich einen Motor mitgeben, aber ich wollte zuerst eine 3D-Zeichnung haben», erinnerte sich Marconi. «Im Juni schickte ich einen Entwurf nach Japan und wir bekamen von Kawasaki grünes Licht, um einen Prototypen zu bauen. Im September führten wir den ersten Test in Italien durch und der verlief recht gut. Kawasaki nahm den Prototypen daraufhin mit nach Japan, um im Oktober und November Tests durchzuführen. Schon im Dezember bestätigten sie mir, dass sie das Superbike bauen wollen und wir mit der Produktion beginnen sollen.»

Schon früh wurde unter größter Geheimhaltung mit der Zusammenarbeit mit Provec Racing begonnen. Am 3. April 2024 wurde die KB998 von Florian Marino auf dem Navarra Circuit getestet. «Wir sind nur ein kleines Werk mit 15 Mitarbeitern. Man schlug uns vor, dass wir Tests mit dem Rennteam durchführen, also Provec Racing. Wir bauen das Motorrad, Provec unterstützt uns bei der Entwicklung und Kawasaki liefert Motoren und die Elektronik. Wir trafen uns mit Guim Roda, erklärten ihm unser Projekt und wir legten die Entwicklungsschritte fest», erzählte Marconi. «Der erste Testtag war sehr aufregend. Wir hatten die Gelegenheit, unser Motorrad mit der Kawasaki ZX-10RR zu vergleichen. Der Vergleich war wichtig, denn so konnten wir die Stärken und Schwächen unseres Prototypen erkennen. Auch das gesamte Team kennenzulernen, war sehr interessant – sie haben ein hohes Maß an Professionalität!»

Die Entscheidung, bereits in der Superbike-WM 2025 die Bimota einzusetzen, fiel sofort. Zu diesem Zeitpunkt wussten nicht einmal die Fahrer Bescheid. Teammanager Guim Roda informierte die Piloten am 21. April. Am 24. April 2024 wurde die Bimota-Rückkehr offiziell bestätigt.

«Ich wurde in Assen 2024 eingeweiht», verriet Axel Bassani. Am Donnerstag fragten mich alle, ob Guim bereits mit mir gesprochen hätte. Ich wurde etwas nervös, weil ich keine Ahnung hatte, was passiert sein könnte. Vielleicht wollten sie mich feuern, weil ich nicht schnell genug war. Abends hatten wir dann das Meeting.»

Auch Alex Lowes war ahnungslos. «Guim rief mich an. Er wirkte nicht verzweifelt, aber es schien wichtig zu sein. Ich war besorgt, denn obwohl die Saison mit Kawasaki ziemlich gut lief, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte», sagte der Engländer. «Zuerst war ich echt geschockt, denn sie hatten es so geheim gehalten und ich hatte keinen Schimmer davon. Sie erzählten mir von den Tests mit Florian, der ein guter Freund, mein Riding-Coach und unser Testfahrer war, und ich dachte: wie kann das alles passieren, ohne dass ich davon etwas mitbekomme? Ich war ein wenig sauer, aber auch beeindruckt, dass man es so geheim gehalten hat.»

