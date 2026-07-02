Gerloff (Kawasaki) über Ducati-Dominanz: «Es gibt keine einfache Lösung»

Der Blick auf die Zwischenstände der Superbike-WM 2026 spricht eine deutliche Sprache: Nach sieben von zwölf Rennwochenenden hat Ducati sämtliche 21 Saisonrennen gewonnen – Nicolo Bulega ist seit dem zweiten Estoril-Rennen im Oktober 2025 ungeschlagen. In der Herstellerwertung führt Ducati mit 434 Punkten klar vor Bimota (192), BMW (127), Yamaha (116), Kawasaki (91) und Honda (18). Auch in der Fahrer-WM liegen mit Bulega, Iker Lecuona und Yari Montella drei Ducati-Piloten an der Spitze.

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Für Garrett Gerloff, der als WM-Elfter die einzige Kawasaki im Feld pilotiert, ist die Situation alles andere als einfach. Gegenüber SPEEDWEEK.com räumte der US-Amerikaner ein, dass das Kräfteverhältnis zunehmend zur Herausforderung für die gesamte Meisterschaft werde.

Vor dem Rennwochenende in Most hatte Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti die jüngste Fuel-Flow-Limitierung für Ducati scharf kritisiert . Er monierte, dass neben Ducati nur BMW weiterhin konsequent in die Entwicklung der Superbike investiere, während andere Hersteller stattdessen auf technische Zugeständnisse hoffen würden.

Limitierungen für die Seriensieger oder Zugeständnisse für die Schwachen?

Gerloff sieht die Thematik differenziert. «Ducati gehört seit jeher zu den Herstellern, die um die Spitze kämpfen. Aber Kawasaki hat mit Johnny Rea sechs Jahre lang die Meisterschaft dominiert. Damals gab es ebenfalls Restriktionen, die Johnny das Leben schwerer machen sollten. Trotzdem wurde er weiter Weltmeister.»

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Der Kawasaki-Pilot betonte, dass alle Beteiligten mit großem Einsatz auf Erfolge hinarbeiten. «Wir arbeiten alle hart daran, unsere Ziele zu erreichen – Rennen und Meisterschaften zu gewinnen. Ducati hat im Moment ein wirklich gutes Motorrad. Gleichzeitig gab es viele Jahre, in denen sie den Titel eben nicht gewonnen haben.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Donington Park: FP1 FIM Superbike World Championship 10.07.2026 - 11:15

Genau darin sieht Gerloff den schwierigen Spagat für die Verantwortlichen. «Es ist schwierig, alles fair zu halten und denjenigen gleichzeitig den Erfolg zu gönnen, die so hart dafür gearbeitet haben. Dafür die richtige Balance zu finden, ist wirklich nicht einfach.»

Garrett Gerloff sorgt sich um das Interesse an der Superbike-WM Foto: Gold & Goose Garrett Gerloff sorgt sich um das Interesse an der Superbike-WM © Gold & Goose

Eine Patentlösung hat der Amerikaner selbst nicht. Dennoch hofft er, dass die Serie langfristig spannend bleibt. «Ich möchte nicht, dass die Meisterschaft an Interesse verliert, weil die Rennen weniger spannend werden. Wir alle wollen guten Rennsport sehen, denn davon profitieren am Ende alle.»

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Ob die Lösung darin liege, die erfolgreichsten Hersteller einzubremsen oder die Konkurrenz näher an deren Niveau heranzuführen, könne er nicht beantworten. «Ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Vermutlich kostet eine Variante deutlich weniger Geld als die andere – wahrscheinlich spielt das eine Rolle. Aber ich finde, dass Menschen, die hart arbeiten, ihren Erfolg auch genießen sollten.»