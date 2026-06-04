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Gerloff (Kawasaki) klärt über Ducati-Irrtum auf: «Sie brauchen kein Benzin»

Obwohl die V4R mehrfach mittels Reduzierung der Benzindurchflussmenge eingebremst wurde, blieb Ducati in der Superbike-WM 2026 der dominierende Hersteller. Garrett Gerloff (Kawasaki) weiß, wieso.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Garrett Gerloff, im Hintergrund Ducati-Pilot Alberto Surra
Garrett Gerloff, im Hintergrund Ducati-Pilot Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff, im Hintergrund Ducati-Pilot Alberto Surra
© Gold & Goose

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Mit der 2026er V4R gelang Ducati ein Meisterstück. Zwar brach man mit der Tradition der Einarmschwinge, doch durch die Zweiarmschwinge wurden die wenigen Fahrwerksschwächen beseitigt. Reifenverschleiß ist für die Ducati-Piloten ebenfalls weniger ein Thema und der Motor ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben – trotz mittlerweile mehrfacher Reduzierung der Benzindurchflussmenge.

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Die Dominanz ist furchteinflößend: Werkspilot Nicolò Bulega gelang in diesem Jahr 18 Siege in 18 Rennen, Aruba.it-Teamkollege Iker Lecuona kommt bei Saisonhalbzeit auf 15 zweite Plätze. In den Top-8 der Gesamtwertung befinden sich mit Sam Lowes (3.), Yari Montella (5.), Lorenzo Baldassarri (6.) und Álvaro Bautista (8.) insgesamt sechs Ducati-Piloten.

Sie zerstören uns in den Kurven.

Garrett Gerloff

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Im Artikel erwähnt

Offenbar ist das Balancesystem der Superbike-Kategorie mittels der Benzindurchflussmenge nicht dafür geeignet, Ducati in geeigneter Weise einzubremsen. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff hat dafür eine Erklärung.

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«Für mich ist es der Kurvenspeed, warum die Ducati so schnell sind. Sie fahren enge Linien und sind unglaublich schnell», betonte der Texaner die eigentliche Ducati-Stärke. «Nicolò hat den höchsten Kurvenspeed von allen und kommt dennoch spitzer aus der Kurve heraus als jeder andere. So kann er sich optimal auf die nächste Kurve vorbereiten. Ich frage mich wirklich, wie ihnen das gelingt. Sie brauchen gar kein Benzin, weil sie einen so hohen Kurvenspeed fahren und sind auf der Geraden dennoch schnell. Sie zerstören uns in den Kurven.»

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