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Nur Ducati war schneller: Garrett Gerloff macht Kawasaki zur zweiten Kraft

Für das Podium hat es für Garrett Gerloff im ersten Lauf der Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit zwar nicht gereicht, aber der Texaner vor dem Kawasaki-Piloten waren nur Ducati

Superbike WM

Garrett Gerloff vor Alex Lowes
Garrett Gerloff vor Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff vor Alex Lowes
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für Kawasaki ist Cremona das Heimrennen, denn vom Teamsitz in Reggio Emilia sind es nur 60 km bis zur Rennstrecke. Bei Tests im Juni und August konnte sich Garrett Gerloff intensiv auf das zehnte Saisonmeeting der Superbike-WM 2026 vorbereiten – entsprechend zuversichtlich war der Texaner, der sogar einen Podestplatz für möglich hielt. Angesichts der Dominanz von Ducati in diesem Jahr war das aber schwer vorstellbar.

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Und auch die Performance von Gerloff sprach nicht dafür: Achter am Freitag und auch in der Superpole sprang nur der Platz 8 heraus, was für den Kawasaki-Piloten dennoch die bisher beste Startplatzierung war.

Garrett Gerloff (Kawasaki) rang Alex Lowes (Bimota) nieder

Das Podium verlor Gerloff schnell aus den Augen. 20 sec hinter der Spitze lieferte sich der US-Amerikaner aber mit Alex Lowes (Bimota) einen unterhaltsamen Kampf um den fünften Platz – und der Kawasaki-Pilot setzte sich durch. Zur Erinnerung: Die KB998 wird vom Motor der ZX-10RR angetrieben!

Im Artikel erwähnt

«Alex und die Bimota sind meine Referenz und wenn ich mit ihm kämpfen kann, gibt mir das ein gutes Gefühl», sagte Gerloff am Samstagnachmittag. «In den ersten Runden habe ich auch noch Sam und Balda gesehen, aber nach einer Weile waren sie verschwunden. Mehr können wir im Moment nicht tun, aber wir geben unser Bestes und versuchen alles Mögliche.»

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Kawasaki hat das älteste Motorrad im Feld der Superbike-WM 2026

Es ist erstaunlich: Kawasaki hat sich in diesem Jahr als das konkurrenzfähigere Paket erwiesen als das von BMW, Yamaha und Honda. Dabei ist die ZX-10RR das älteste Motorrad im Feld.

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«Wir entwickeln das Bike für einen höheren Kurvenspeed, ansonsten sind uns die Hände gebunden, aber das bringt uns schon etwas», erzählte Gerloff. «Außerdem arbeiten wir an den Settings der Elektronik – bisher passte die Gasannahme nicht perfekt zu meinem Fahrstil und auch das brachte uns einen Vorteil. Das diesjährige Bike hat auch einen etwas besseren Motor und die Verkleidung deckt meine Schultern mehr ab – es gibt also Fortschritte und das Bike ist definitiv besser als 2025.»

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