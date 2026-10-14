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Garrett Gerloff könnte sich in den Hintern beißen: Zweimal derselbe Patzer

Mit der Superbike-WM 2026 kann Garrett Gerloff bereits vor dem Saisonfinale in Jerez zurecht zufrieden sein, doch über seinen Patzer beim Meeting in Estoril ärgert sich der Kawasaki-Pilot maßlos.

Superbike WM

Garrett Gerloff ärgert sich maßlos – über sich selbst
Garrett Gerloff ärgert sich maßlos – über sich selbst
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff ärgert sich maßlos – über sich selbst
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für Garrett Gerloff steht in den letzten Runden der Superbike-WM 2026 nicht mehr viel auf dem Spiel. Als WM-Neunter hat er seine erste Kawasaki-Saison bereits weit übertroffen (2025 beendete er als WM-15.) und die Abstände nach vorn und hinten sind so groß, dass eine Verbesserung oder Verschlechterung unwahrscheinlich ist.

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Estoril am vergangenen Wochenende verlief für den Texaner mit den Plätzen 10 und 7 in den langen Rennen solide.

«Im ersten Lauf hatte ich meiner Meinung nach ein gutes Tempo und alles, aber da ich etwas weiter hinten gestartet bin, war es einfach schwierig, mich nach vorn zu arbeiten. Ich hatte einen guten Kampf mit Xavi Vierge und Sam Lowes, also bin ich insgesamt so gut gefahren, wie ich konnte, und ein Platz unter den Top Ten ist das, womit wir uns zufriedengeben müssen», schilderte Gerloff. «Aber mit dem zweiten Rennen war ich wirklich zufrieden. Ich habe mich gut gefühlt, das Motorrad lag richtig gut in der Hand. Ich war froh, unter den ersten sieben zu sein. Mehr war an diesem Wochenende nicht drin.»

Im Artikel erwähnt

Ausgesprochen schlecht endete für den 31-Jährigen jedoch das Sprintrennen, in dem er nur als 18. die Ziellinie kreuzte – gemeinsam mit Lauf 2 in Assen sein schlechtestes Finish in diesem Jahr!

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«Ich bin vom Superpole-Race von mir selbst wirklich enttäuscht», brummte Gerloff. «Ich hoffte, wir könnten unter die ersten Neun zu kommen, aber in der ersten Runde bremste ich Kurve 1 nicht optimal an, kam von der Linie ab und musste neben die Strecke fahren – und dann ist mir in der zweiten Runde dasselbe noch einmal passiert und ich könnte mich dafür in den Hintern beißen!»

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Willkommen in Estoril
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
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Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
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Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Jake Dixon
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Yari Montella
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Miguel Oliveira
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Axel Bassani
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Lorenzo Baldassarri
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Álvaro Bautista
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Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
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Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
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Sieger Nicolò Bulega
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Yari Montella
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Willkommen in Estoril
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Zeit
Bestzeit
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01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

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Jake Dixon

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