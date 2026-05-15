Garrett Gerloff überrascht Ducati-Elite in Most: Kawasaki plötzlich vorne!

Dass Ducati die Superbike-WM 2026 dominiert, ist längst keine Überraschung mehr. Umso erstaunlicher war das Bild am Freitag in Most : Nicht Nicolo Bulega oder ein anderer Ducati-Pilot stand an der Spitze der Zeitenliste, sondern Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner setzte im zweiten freien Training mit 1:30,791 min die Bestzeit und war damit 0,066 sec schneller als WM-Leader Bulega.

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Dabei begann der Freitag alles andere als ideal. Im ersten Training stürzte Gerloff in Kurve 1 und erhielt von seiner ZX-10RR nicht die positiven Feedbacks, die er zuletzt in Ungarn spürte. Erst im FP2 gelang die Wende. «Am Morgen fühlte ich mich nicht besonders wohl, doch meine Crew machte die richtigen Änderungen», erklärte Gerloff und lobte erneut Crewchief Les Pearson. «Im FP2 fühlte ich mich deutlich besser, aber auch die Strecke war besser. Ich hatte einfach mehr Vertrauen und Grip. Die Kombination dieser Dinge half sehr.»

Gerloff nahm den Schwung aus Ungarn mit nach Tschechien

Die Kawasaki-Bestzeit kam besonders überraschend, weil Ducati zuletzt auf nahezu jeder Strecke das Maß der Dinge war. Selbst Gerloff hatte damit nicht gerechnet. «Ich erwartete ehrlich gesagt nicht, hier so stark wie in Balaton zu sein», gab der 30-Jährige offen zu. Bereits beim vorherigen Rennwochenende im Balaton Park sorgte der Texaner für Aufsehen, als er Lauf 2 als bester Nicht-Ducati-Pilot auf Rang 5 beendete.

Interessant: Gerloff fuhr seine Bestzeit nicht mit der weichsten Reifenmischung, sondern mit einem Rennreifen. «Ich spürte, dass es eine gute Runde war. Mir war klar, dass es eine 1:30er-Zeit war. Ich hoffte auf die Top-5», schilderte er. «Dann kam ich in der nächsten Runde vorbei und sah 'P1' auf meiner Tafel. Als ich in die Box fuhr, fragte ich, ob das der Rennreifen war. Und sie bestätigten mir, dass es der Rennreifen war.»

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Der Kawasaki-Pilot glaubt, dass die Fortschritte eng mit den Abstimmungsänderungen aus Balaton zusammenhängen. «In Balaton erarbeiteten wir etwas bei der Abstimmung der Maschine. Das hilft mir und gibt mir ein gutes Gefühl», erklärte Gerloff.

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Garrett Gerloff holte sich die Tages-Bestzeit Foto: Sebastian Fränzschky Garrett Gerloff holte sich die Tages-Bestzeit © Sebastian Fränzschky

Großes Lob für das Bremsverhalten der Kawasaki

Besonders das Bremsverhalten der ZX-10RR hebt der frühere BMW-Pilot hervor. «Das Bremsverhalten ist für mich die Stärke der Kawasaki. Man kann das Motorrad sehr gut verzögern», meinte er. «Wenn ich den Bremspunkt richtig treffe, dann ist es besser als mit allen anderen Motorrädern. Nicht jede Strecke hat viele Bremszonen. Hier gibt es einige intensive Bremszonen.»

Trotz der Bestzeit blieb Gerloff realistisch. «Es war nur eine Runde, ja. Ich hätte aber mehr Runden hinbekommen, doch ich machte in den folgenden Runden immer wieder einen Fehler. Deshalb war es unterm Strich nur diese eine schnelle Runde.»

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