Gestürzter Nicolò Bulega (Ducati): «Ein Tag mit Höhen und Tiefen»
Der erste Testtag in Portimão verlief für Superbike-Leader Nicolò Bulega nicht nach Plan. Als der Ducati-Werkspilot stürzte, riss er Yamaha-Pilot Xavi Vierge mit ins Verderben.
Superbike WM
Nicolo BulegaNicolo BulegaFoto: Ducati
Nicolo Bulega© Ducati
Nach einem verregneten Winter fieberten die Teams und Fahrer der Superbike-WM 2026 dem Portimão-Test am Montag und Dienstag dieser Woche entgegen. Aber wie ein Fluch kam nach einer Woche Sonnenschein das schlechte Wetter an die Algarve. Am ersten Testtag war der Vormittag trocken, am Nachmittag regnete es.
Bei Nicolò Bulega schlug ein Sturz zusätzlich auf die Stimmung. Der Phillip-Island-Dominator kam schnell auf gute Rundenzeiten und führte die Zeitenliste lange an. Doch auf seiner 20. Runde stürzte der Ducati-Werkspilot in Kurve 14. Der dahinterfahrende Xavi Vierge (Yamaha) konnte der V4R des Italieners nicht ausweichen und kam ebenfalls zu Sturz. «Es war ein Tag mit Höhen und Tiefen, aber heute Morgen war das Gefühl gut», versicherte Bulega. «Körperlich fühle ich mich nach dem Sturz gut, es gibt keine bleibenden Probleme. Es war ein seltsamer Sturz, aber wir haben bereits die Daten überprüft und verstanden, warum es passiert ist. Es tut mir wirklich leid für Vierge, denn er ist hinter mir ebenfalls gestürzt.»
Kurz vor Testende um 17 Uhr Ortszeit erlaubten die Bedingungen wieder ein paar flotte Runden. Bulega nutzte die Gelegenheit für einen kurzen Funktionstest.
Haben nicht das geplante Arbeitsprogramm absolviertNicolò Bulega
«Nach dem Sturz hat es angefangen zu regnen, und ich habe den größten Teil des Tages in der Garage verbracht, abgesehen von fünf Runden am Ende des Tages, um sicherzustellen, dass das Motorrad für morgen gut funktioniert», sagte der 26-Jährige. «Unser Ziel war, vor dem nächsten Rennen hier in Portimão an der Abstimmung des Motorrads zu arbeiten. Leider konnten wir aufgrund des Regens nicht so viel Zeit auf der Strecke verbringen, und wir haben es nicht geschafft, das geplante Arbeitsprogramm zu absolvieren.»
Zeiten Superbike-Test in Portimao, 9. März:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:40,622 min
2.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:41,154
+ 0,532 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:41,155
+ 0,533
4.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:41,355
+ 0,733
5.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:41,382
+ 0,760
6.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:41,422
+ 0,800
7.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:41,494
+ 0,872
8.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:41,554
+ 0,932
9.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:41,732
+ 1,110
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:42,092
+ 1,470
11.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:42,292
+ 1,670
12.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:42,434
+ 1,812
13.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:42,546
+ 1,924
14.
Tomy Bridewell (GB)
Ducati
1:42,665
+ 2,043
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:42,667
+ 2,045
16.
Kyle Ryde (GB)
BSB Yamaha
1:43,177
+ 2,555
17.
Philipp Öttl (D)
SSP Ducati
1:45,179
+ 4,557
Themen
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
62
2
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
42
3
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
26
4
Lorenzo Baldassarri
Team GoEleven
25
5
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
6
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
19
7
Tarran Mackenzie
MGM BONOVO Racing
17
8
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
17
9
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
16
10
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
16
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
