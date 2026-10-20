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Was hinter der Glitzer-Sonderlackierung der Werks-Ducati in Jerez steckte

Die Werksmotorräder der Aruba.it Ducati-Piloten trugen für das letzte Rennen der Superbike-WM 2026 eine besondere Lackierung. Was hinter dem silberglitzernden Design steckte.

Superbike WM

Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
© Ducati

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Nicolò Bulega und Iker Lecuona bescherten Ducati in der Superbike-WM 2026 eine besondere Saison. Alle Rennsiege gingen an das Aruba.it-Duo, dazu 31 Doppelsiege. Die Fahrerweltmeisterschaft, den Fahrer-Vize-Titel sowie der Gewinn von Team- und Herstellerwertung gingen allesamt an den Hersteller aus Borgo Panigale.

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Einen anderen ikonischen Doppelsieg hatte Ducati auch schon 1972 errungen – beim 200-Meilen-Rennen in Imola. Damals pilotierten Paul Smart und Bruno Spaggiari eine 750-Imola-Desmo zu den Plätzen 1 und 2. Mit einer an damals angelehnten Sonderlackierung, schlug Ducati am vergangenen Wochenende bei Saisonfinale in Jerez eine Brücke ins Heute. Gleichzeitig wird damit das hundertjährige Jubiläum des in Bologna ansässigen Herstellers gewürdigt.

Anstatt im üblichen Rot standen die Ducati V4R im zweiten Lauf auf dem Circuito de Jerez in einem glitzernden Silber in der Startaufstellung. Abgerundet wurde die Lackierung durch ein dreifarbiges Detail, das den italienischen Star Bulega, Borgo Panigale und das Aruba.it Racing – Ducati-Team miteinander verbindet.

Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
Foto: Ducati
Die Ducati V4R im Design der 1972er 750-Imola-Desmo
© Ducati

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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

20

32:56,372

1:37,573

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

20

+4,696

1:38,010

20

03

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

20

+13,349

1:38,374

16

04

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

20

+14,928

1:38,405

13

05

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+17,192

1:38,897

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

20

+18,120

1:38,990

10

07

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+22,596

1:38,895

9

08

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+25,957

1:39,086

8

09

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

20

+27,142

1:39,131

7

10

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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+28,002

1:39,302

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