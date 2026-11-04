Go Eleven Ducati so gut wie noch nie: Baldassarri erfolgreicher als Iannone

Nach zwei Jahren mit Andrea Iannone hatte Go Eleven die Nase voll von den Eskapaden des früheren MotoGP-Piloten und verpflichtete für die Superbike-WM 2026 mit Lorenzo Baldassarri quasi einen Anti-Iannone. Zur Wahrheit gehörte aber auch: Der 37-Jährige Iannone bescherte dem Team in zwei Jahren einen Sieg, acht Podestplätze und fuhr 2024 so viele Punkte wie kein Pilot vor ihm ein.

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Als Baldassarri jedoch bereits beim Saisonauftakt auf Phillip Island im ersten Lauf als Dritter über die Ziellinie brauste, waren alle Skeptiker verstummt. In den übrigen 35 Rennen sprang zwar nur noch ein zweites Top-3-Finish heraus, insgesamt war der 29-Jährige aber konstanter als sein prominenter Landsmann und beendete die Saison mit 236 Punkten als WM-Sechster. Zum Vergleich: Iannone fuhr in seiner besten Saison 231 Punkte ein und war WM-Achter.

«Wir haben unseren Punkte-Rekord gebrochen, und ich muss dem gesamten technischen Team sowie Balda selbst für diese konstanten Ergebnisse danken», zog Teammanager Denis Sacchetti ein positives Fazit. «Ich bin stolz auf das gesamte Team – wir hatten die ganze Saison über kein einziges technisches Problem und keinen einzigen erzwungenen Ausfall, was ein Beweis für die hervorragende Arbeit ist.»

Nach seiner soliden Saison hat Baldassarri bereits den Vertrag für die kommende Saison in der Tasche. «Abgesehen von ein paar kleinen Fehlern war es ein fantastisches Jahr, in dem wir uns stets unter den ersten Sechs platzieren konnten», betonte Balda. «Den sechsten WM-Rang zu sichern und dabei einen persönlichen Punkte-Rekord aufzustellen, macht mich stolz – wir haben das ganze Jahr über gegen die besten Teams und Hersteller gekämpft. Ich möchte mich bei allen bedanken, die hinter mir stehen und mich unterstützen, sowie bei meiner gesamten Crew. Ich kann es kaum erwarten, dass die nächste Saison beginnt!»

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Es wird erwartet, dass Go Eleven das zweite Motorrad mit Supersport-Weltmeister Albert Arenas besetzen wird.