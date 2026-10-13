Go Eleven Ducati hat sich entschieden: Lorenzo Baldassarri bleibt für 2027

Als sich Go Eleven im November 2025 für Lorenzo Baldassarri entschied, hatte das Ducati-Team zwei schwierige Jahre mit Andrea Iannone hinter sich. Der frühere MotoGP-Pilot sorgte zwar für viel mediale Aufmerksamkeit und auch für gute Ergebnisse, aber das divenhafte Auftreten des Italieners war für Teammitglieder nur schwer zu ertragen.

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Mit Baldassarri kam ein ruhiger Zeitgenosse ins Team, der mit Platz 3 auf Phillip Island aus dem Stand auch sportlich überzeugte. Der 29-Jährige etablierte sich als solider Top-6-Fahrer, mit Ausschlägen nach oben und unten. Schon frühzeitig wurde auf eine zweite gemeinsame Saison hingearbeitet. Am Dienstag verkündete Go Eleven die Vertragsverlängerung mit ‹Balda›.

«Die Verbindung, die wir zu Balda aufgebaut haben, ist fantastisch; die Harmonie in der Box und das gegenseitige Vertrauen in unsere Arbeit waren ausschlaggebend dafür, dass wir fest an eine Fortsetzung dieser Partnerschaft glauben – alles andere hätte keinen Sinn ergeben», erklärte Teammanager Denis Sacchetti. «Er hat uns schon beim ersten Rennen des Jahres beeindruckt – und ich denke, er hat mit seinen Leistungen auf der Strecke viele Menschen überzeugt. Wir sind überzeugt, dass uns mit einem Jahr Erfahrung im Rücken eine wirklich spannende Saison 2027 bevorsteht. Wir sind begeistert und hoch motiviert!»

Teameigner von Go Eleven ist Gianni Ramello, der von Baldassarri nicht überzeugt werden musste. «Ich habe von Anfang an an ihn geglaubt, und er hat dieses Vertrauen mit einer unserer besten WorldSBK-Saisons überhaupt zurückgezahlt. Wir konnten ihn unmöglich nach nur einem Jahr ziehen lassen», betonte Ramello. «Ich bin sicher, dass er sich in einem weiteren Jahr bei uns noch weiter steigern wird; das Teamklima ist wunderbar – ruhig und von echtem Zusammenhalt geprägt –, was nicht zuletzt Lorenzos hervorragender Persönlichkeit zu verdanken ist.»

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Seit 2021 fuhr Baldassarri jedes Jahr für ein anderes Team und wechselte zwischen Supersport- und Superbike-WM sowie Moto2 hin und her. Ein zweites Jahr im selben Umfeld und mit demselben Motorrad ist für ihn ein Glücksfall.

«Wir setzen unser Projekt fort, und das freut mich sehr», sagte der Supersport-Vizeweltmeister von 2022 erleichtert. «Ich kam aus einer schwierigen Phase, in der es mir sowohl an Selbstvertrauen als auch an Ergebnissen mangelte – bedingt durch den Wechsel von Team, Motorrad und Rennklasse –, doch Go Eleven hat an mich geglaubt, und wir haben dieses Jahr Großes erreicht. Es stehen große Herausforderungen bevor; wir verfügen nun über eine solide Basisabstimmung für jede Strecke, sodass wir an jedem Rennwochenende bestens vorbereitet antreten können.»

So gut wie fix: Ducati-Team Go Eleven mit zwei Bikes – und Danilo Petrucci?; für 2027 werden diese Pläne dank Sponsor Pata konkreter. Firmenchef Remo Gobbi wird sein Engagement deutlich ausbauen und wird auch das Gehalt des zweiten Fahrers übernehmen. In der Favoritenrolle für die zweite Ducati V4R ist Alessandro Delbianco, der am vergangenen Wochenende in Vallelunga mit einem Triple seinen Meistertitel in der italienischen Meisterschaft erfolgreich verteidigte. Gespräche werden auch mit Danilo Petrucci geführt.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I) Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB) Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Delbianco? Petrucci?

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