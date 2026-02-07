Dass er von Go Eleven abserviert wurde und auch kein anderes Team Interesse an ihm zeigte, wollte Andrea Iannone lange nicht wahrhaben. Der 36-Jährige brachte seinen Namen sogar in die vorläufige Startliste der Superbike-WM 2026, doch der Schwindel flog schnell auf und Promoter Dorna entfernte das mysteriöse Cainam-Team – Cainam andersherum geschrieben ergibt Maniac – Iannones Spitznamen.

Derweil hatte sich sein früheres Ducati-Team für die Superbike-WM 2026 neu aufgestellt und Lorenzo Baldassarri als Fahrer verpflichtet. Der 29-Jährige war Vize der Supersport-WM 2022 und ist ein gänzlich anderer Geselle als sein Vorgänger: höflich und zurückhaltend.

An den Farben hielt das Ducati-Kundenteam jedoch fest und so prangt die Baldassarri-Startnummer 34 auf einer leuchtend gelben V4R. «Das Motorrad ist fantastisch, ich kann es kaum erwarten, es bei trockenen Bedingungen auf Phillip Island zu testen», strahlte Baldassarri beim Anblick seines Arbeitsgerätes. «Es ist nicht nur wunderschön, sondern meiner Meinung nach auch das beste Gesamtpaket, das es momentan gibt. Die vorherige Panigale war schon auf einem exzellenten Niveau, aber ich denke, die neueste Version ist noch stärker.»

Go Eleven Ducati präsentiert den Superbike-Neustart mit Lorenzo Baldassarri Foto: Go Eleven Go Eleven Ducati präsentiert den Superbike-Neustart mit Lorenzo Baldassarri © Go Eleven

Wegen der verregneten Wintertests startet auch Go Eleven mit großem Rückstand in die neue Saison. «Leider fanden die Tests bei Nässe statt, sodass wir keinen wirklichen Ausgangspunkt haben», bedauerte der Italiener. «Aber in Australien haben wir noch ein paar Tage bis zum offiziellen Start der Meisterschaft. Das Hauptziel ist, mich im Laufe der Saison weiterzuentwickeln und nach der anfänglichen Gewöhnungsphase um ansprechende Positionen kämpfen zu können. Ich bin bereit und freue mich riesig darauf, endlich Spaß zu haben!»

Das Team von Gianni Ramello steht vor einer besonderen Saison. «Wir nähern uns unserem 20-jährigen Jubiläum in der Superbike-WM», sagte der stolze Teambesitzer. «Unsere neue Ducati Panigale ist einfach unglaublich. Die gelbe Farbe gefällt mir besonders gut und sie wird in der Startaufstellung ins Auge fallen. Für das neue Jahr begrüßen wir Lorenzo Baldassarri in unserem Team. Wir sind von seinem Talent und seinem Speed überzeugt und werden alles dafür tun, dass er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Wir wissen, dass es etwas Zeit brauchen wird, das Motorrad kennenzulernen, und leider konnten wir über den Winter nicht viel fahren, aber wir sind zuversichtlich, dass die Erfolge schnell kommen werden.»