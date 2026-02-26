Weiter zum Inhalt
Großes Lob von Bassani: Toprak und Marquez «die Besten der Welt»
Nach schwierigem MotoGP-Test traut Axel Bassani Rookie Toprak Razgatlioglu den Durchbruch zu. Der Bimota-Pilot spricht über Anpassungsprobleme, Marc Marquez und die Saison 2026.
Superbike WM
Axel Bassani und Toprak RazgatliogluAxel Bassani und Toprak RazgatliogluFoto: Gold & Goose
Axel Bassani und Toprak Razgatlioglu© Gold & Goose
Axel Bassani blickt mit Spannung auf den bevorstehenden Saisonauftakt der MotoGP 2026 – und besonders auf Rookie Toprak Razgatlioglu. Der dreifache Superbike-Weltmeister ist nach seinem zweiten WM-Erfolg mit BMW in die Königsklasse gewechselt, hatte bei den Wintertests jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Beim finalen Test in Buriram landete der Pramac-Yamaha-Pilot auf der vorletzten Position, blieb mehr als zwei Sekunden hinter der Spitze zurück und klagte über Probleme mit Sitzposition, Gefühl für den Vorderreifen in Schräglage sowie Schlupf auf den Geraden. Schwierige Umstellung: Bassani zeigt Mitgefühl mit Razgatlioglu Bimota-Werkspilot Bassani kennt solche Anpassungsphasen aus eigener Erfahrung und mahnt zur Geduld. «Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie er sich im Moment fühlt. Er hat kein gutes Gefühl für das Motorrad und kann nicht das machen, was er machen will. Das ging mir in der Vergangenheit auch schon so. Doch er ist ein guter Fahrer und eine tolle Person. Deshalb denke ich, dass er sich langsam steigern wird. Er benötigt sicher ein paar Rennen. Doch er wird stark sein, da bin ich mir sicher», erklärte der Italiener im Rahmen des Saisonauftakts der Superbike-WM.
Trotz des schwierigen Einstands ist Bassani von Razgatlioglus Fähigkeiten überzeugt. «Toprak ist zusammen mit Marquez einer der besten Fahrer der Welt. Das ist sicher», machte Bassani klar. Da sich der Saisonauftakt der seriennahen Meisterschaft mit dem abschließenden Wintertest der MotoGP in Thailand überlagerte, konnte Bassani nicht detailliert, was beim Kräftemessen in Buriram passierte.
Buriram-Test 2026Buriram-Test 2026Foto: Gold & GooseMarco BezzecchiMarco BezzecchiFoto: Gold & GooseLuca MariniLuca MariniFoto: Gold & GooseJorge MartinJorge MartinFoto: Gold & GooseFrancesco BagnaiaFrancesco BagnaiaFoto: Gold & GooseAlex MárquezAlex MárquezFoto: Gold & GooseJoan MirJoan MirFoto: Gold & GooseRaúl FernándezRaúl FernándezFoto: Gold & GooseToprak RazgatliogluToprak RazgatliogluFoto: Gold & GoosePedro AcostaPedro AcostaFoto: Gold & GooseMarc MárquezMarc MárquezFoto: Gold & GooseFabio Di GiannantonioFabio Di GiannantonioFoto: Gold & GooseMarco BezzecchiMarco BezzecchiFoto: Gold & GooseMaverick VinalesMaverick VinalesFoto: Gold & GooseJack MillerJack MillerFoto: Gold & GooseFranco MorbidelliFranco MorbidelliFoto: Gold & GooseFabio QuartararoFabio QuartararoFoto: Gold & GooseBrad BinderBrad BinderFoto: Gold & GooseFrancesco BagnaiaFrancesco BagnaiaFoto: Gold & GooseAi OguraAi OguraFoto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026© Gold & Goose
«Ich habe das Geschehen in der MotoGP nicht allzu intensiv verfolgt. Doch ich erwarte, dass Marc an der Spitze sein wird. Er ist in meinen Augen der beste Fahrer. Yamaha hat zu kämpfen, Honda hat sich stark verbessert. Aprilia ist auch immer vorne dabei. Es wird eine richtig gute Meisterschaft.»
Bassanis Ziel für Razgatlioglu: Beste Yamaha sein Gerade die Umstellung von der Superbike-WM auf die sensiblen Prototypen der MotoGP gilt als eine der größten Herausforderungen für Neueinsteiger. Fahrstil, Elektronik, Reifencharakteristik und Ergonomie verlangen eine präzise Anpassung – ein Prozess, der Zeit braucht. Für Razgatlioglu sieht Bassani deshalb ein klares Zwischenziel: «Wichtig für ihn ist, beste Yamaha zu sein.» Mit Fabio Quartararo hat er Yamaha-intern eine starke Referenz. Aber auch Alex Rins und Jack Miller waren beim Test schneller als der prominente MotoGP-Neuling.
Themen
  • Superbike WM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
62
2
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
42
3
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
26
4
Lorenzo Baldassarri
Team GoEleven
25
5
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
6
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
19
7
Tarran Mackenzie
MGM BONOVO Racing
17
8
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
17
9
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
16
10
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
16
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
