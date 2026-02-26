Großes Lob von Bassani: Toprak und Marquez «die Besten der Welt»

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Axel Bassani blickt mit Spannung auf den bevorstehenden Saisonauftakt der MotoGP 2026 – und besonders auf Rookie Toprak Razgatlioglu. Der dreifache Superbike-Weltmeister ist nach seinem zweiten WM-Erfolg mit BMW in die Königsklasse gewechselt, hatte bei den Wintertests jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Werbung
Werbung
Beim finalen Test in Buriram landete der Pramac-Yamaha-Pilot auf der vorletzten Position, blieb mehr als zwei Sekunden hinter der Spitze zurück und klagte über Probleme mit Sitzposition, Gefühl für den Vorderreifen in Schräglage sowie Schlupf auf den Geraden. Schwierige Umstellung: Bassani zeigt Mitgefühl mit Razgatlioglu Bimota-Werkspilot Bassani kennt solche Anpassungsphasen aus eigener Erfahrung und mahnt zur Geduld. «Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie er sich im Moment fühlt. Er hat kein gutes Gefühl für das Motorrad und kann nicht das machen, was er machen will. Das ging mir in der Vergangenheit auch schon so. Doch er ist ein guter Fahrer und eine tolle Person. Deshalb denke ich, dass er sich langsam steigern wird. Er benötigt sicher ein paar Rennen. Doch er wird stark sein, da bin ich mir sicher», erklärte der Italiener im Rahmen des Saisonauftakts der Superbike-WM.
Trotz des schwierigen Einstands ist Bassani von Razgatlioglus Fähigkeiten überzeugt. «Toprak ist zusammen mit Marquez einer der besten Fahrer der Welt. Das ist sicher», machte Bassani klar. Da sich der Saisonauftakt der seriennahen Meisterschaft mit dem abschließenden Wintertest der MotoGP in Thailand überlagerte, konnte Bassani nicht detailliert, was beim Kräftemessen in Buriram passierte.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
«Ich habe das Geschehen in der MotoGP nicht allzu intensiv verfolgt. Doch ich erwarte, dass Marc an der Spitze sein wird. Er ist in meinen Augen der beste Fahrer. Yamaha hat zu kämpfen, Honda hat sich stark verbessert. Aprilia ist auch immer vorne dabei. Es wird eine richtig gute Meisterschaft.»
Bassanis Ziel für Razgatlioglu: Beste Yamaha sein Gerade die Umstellung von der Superbike-WM auf die sensiblen Prototypen der MotoGP gilt als eine der größten Herausforderungen für Neueinsteiger. Fahrstil, Elektronik, Reifencharakteristik und Ergonomie verlangen eine präzise Anpassung – ein Prozess, der Zeit braucht. Für Razgatlioglu sieht Bassani deshalb ein klares Zwischenziel: «Wichtig für ihn ist, beste Yamaha zu sein.» Mit Fabio Quartararo hat er Yamaha-intern eine starke Referenz. Aber auch Alex Rins und Jack Miller waren beim Test schneller als der prominente MotoGP-Neuling.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach