Grünes Licht für SBK-Debüt von Somkiat Chantra (Honda) – mit Einschränkung

Beim Jerez-Test Ende Januar saß Somkiat Chantra erstmals auf der Honda Fireblade, doch beim Training mit einer serienmäßigen CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia verletzte er sich schwer. Der Honda-Werkspilot zog sich Brüche an beiden Armen zu und wurde am 17. Januar in Thailand operiert.

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Die Wintertests in Jerez und Portimão im Januar verpasste der 27-Jährige aus Pattaya genauso wie den Saisonauftakt auf Phillip Island. Beim Portimao-Test am 9. und 10. März war Chantra wieder dabei und klagte nur über leichte Schmerzen.

Erwartungsgemäß erhielt der frühere MotoGP-Pilot von den thailändischen Ärzten die Erlaubnis, seinem Beruf nachzugehen. Zwischen seinem Renndebüt in der Superbike-WM in Portimão stand nur noch die Freigabe der Rennärzte – und die erhielt Chantra am Donnerstagvormittag! Portimão ist eine fahrerisch und körperlich anspruchsvolle Rennstrecke, weshalb Chantra nach dem ersten Training erneut im Medical-Center vorstellig werden muss.

«Ich glaube, ich bin bereit, in Portimão wieder ins Geschehen einzugreifen, da ich in den letzten Wochen konstant gefahren bin», erklärte Chantra. «Ich habe zu Hause mehrmals mit meiner CBR600RR trainiert und vor zwei Wochen hier in Portimão auch einen eintägigen Test mit meiner Renn-CBR1000RR-R absolviert.»

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Was erhofft sich Chantra für sein Superbike-Debüt? «Alles wird ziemlich neu für mich sein, denn obwohl ich die Strecke aus den vergangenen Jahren kenne – zugegebenermaßen nicht gerade eine meiner Lieblingsstrecken –, werde ich hier zum ersten Mal mit einer Superbike fahren. Trotzdem werde ich alles geben, Vollgas fahren und mein Bestes tun», versicherte der Honda-Pilot.