Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Guim Roda (Bimota): «Kawasaki steht voll und ganz hinter dem SBK-Projekt»

Teammanager Guim Roda erklärt die besondere Struktur des Bimota-Projekts in der Superbike-WM und betont: Kawasaki steht weiterhin voll hinter dem Werkseinsatz mit der Bimota KB998 Rimini.

Superbike WM

Bimota-Teammanager Guim Roda
Bimota-Teammanager Guim Roda
Foto: Gold & Goose
Bimota-Teammanager Guim Roda
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das Bimota-Projekt in der Superbike-WM ist nicht nur technisch eine besondere Konstellation, sondern auch organisatorisch. Hinter der KB998 Rimini steckt ein internationales Konstrukt aus unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten: Das ehemalige Kawasaki-Werksteam Provec arbeitet als spanisch geprägte Mannschaft mit dem italienischen Hersteller Bimota und dem japanischen Mutterkonzern Kawasaki zusammen.

Werbung

Werbung

Für Teammanager Guim Roda ist genau dieser internationale Charakter eine der großen Besonderheiten des Projekts. «Das Team ist ein Mix aus Spaniern, Italienern, Deutschen, Engländern, Franzosen und Katalanen», erklärte der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bereits das Team ist ein Mix unterschiedlicher Kulturen. Es arbeitet mit einem italienischen Kleinserienhersteller und einem internationalen japanischen Hersteller zusammen.»

Gerade diese Vielfalt mache die Zusammenarbeit spannend – bringe aber gleichzeitig auch Herausforderungen mit sich. «Es ist eine faszinierende Zusammenarbeit, die aber gleichzeitig auch komplex ist», betonte Roda. «Es funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Doch wir performen Schritt für Schritt immer besser. Das zeigt, dass es funktioniert.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Bimota KB998 Rimini debütierte in der Superbike-WM 2025
Die Bimota KB998 Rimini debütierte in der Superbike-WM 2025
Foto: Gold & Goose
Die Bimota KB998 Rimini debütierte in der Superbike-WM 2025
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Die Rolle von Kawasaki beim Bimota-Projekt in der Superbike-WM

Dass Bimota nach den ersten vier Rennwochenenden der Superbike-WM 2026 bereits erster Ducati-Verfolger in der Herstellerwertung ist, wertet Roda deshalb auch als Bestätigung für die Struktur des Projekts.

Gleichzeitig stellte der Teammanager klar, dass Kawasaki trotz der stärkeren Ausrichtung auf die Marke Bimota weiterhin voll hinter dem Superbike-Programm steht. Nach außen entstand zuletzt teilweise der Eindruck, Kawasaki habe sich durch das neue Projekt aus der ersten Reihe zurückgezogen. Laut Roda sei jedoch genau das Gegenteil der Fall.

«Unterm Strich ist es noch genau so wie früher», erklärte er. «Das Konzept des Kawasaki Racing Team-Projekts ist unverändert. Deshalb bezeichnen wir das Team als Bimota by Kawasaki Racing Team – es ist das Werksprojekt von Kawasaki, das die Rennaktivitäten in der Superbike-WM ausübt.»

Verändert habe sich vor allem die Markenstrategie innerhalb des Konzerns. «In der Vergangenheit richtete sich der Fokus auf Kawasaki. Jetzt geht es um die Marke Bimota», erläuterte Roda. «Parallel dazu unterstützen Kawasaki und das Kawasaki Racing Team das Puccetti-Projekt. Unterm Strich unterstützen wir beide Projekte, fokussieren uns aber auf das Bimota-Projekt.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

248

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

166

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

99

4

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

82

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

82

7

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

8

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

78

9

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

67

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

53

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM