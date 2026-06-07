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Halbzeit der SBK-WM 2026 lässt Preise purzeln: Video-Pass mit 50% Rabatt

Nachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, passte Promoter Dorna den Preis für den umfangreichen Video-Pass nach unten an.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Den Video-Pass der Superbike-WM 2026 gibt es jetzt besonders günstig
Den Video-Pass der Superbike-WM 2026 gibt es jetzt besonders günstig
Foto: Gold & Goose
Den Video-Pass der Superbike-WM 2026 gibt es jetzt besonders günstig
© Gold & Goose

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Weil der österreichische Privatsender Servus TV den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 einstellte und der Sportsender Eurosport ganz aus der Berichterstattung über die Superbike-WM ausgestiegen ist, sind Streamingdienste für eingefleischte Fans unersetzlich.

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Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten geblieben ist. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones angesehen werden. ServusTV ON überträgt sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport- und Sportbike-WM live sowie WorldWCR, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna jedoch selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Video-Pass. Und nachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, ist das Abonnement mit 50 Prozent Rabatt für 34,99 Euro erhältlich.

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Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

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