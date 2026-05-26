Hannes Soomer schnappt sich nach Misano-Test auch in Aragon die WM-BMW

Aktuell sitzt Hannes Soomer daheim in Estland auf gepackten Koffern. Allerdings steht auf seinem Flugticket nicht wie ursprünglich geplant Brünn in Tschechien, sondern Aragon in Spanien. Der ehemalige WM-Pilot hat das Angebot von Hersteller BMW angenommen und springt beim Superbike WM-Lauf im MotorLand Aragon im BWM-Team ein, wo nach dem Verletzungspech von Miguel Oliveira, der sich bei einem heftigen Sturz im Balaton-Park verletzte, auch Danilo Petrucci fehlt – der Italiener hatte sich zuletzt in Most einen Steißbeinbruch zugezogen.

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Sein eigentlicher Job, dem Start in der Euro Moto Superbike, der ehemaligen IDM, liegt für die WM-Chance auf Eis. «Mein Euro Moto-Teamchef Werner Daemen war der Erste, mit dem ich über das WM-Angebot gesprochen habe. Der WM-Einsatz ist einfach eine tolle Chance für mich. Sowas kommt nicht so oft. In der Euro Moto ist es aktuell schwer, zu gewinnen.» Soomer, der sich die Euro Moto-Box unter anderem mit Markus Reiterberger teilt, ist sich bewusst, dass seine Titelchancen mit dem angesagten Doppel-Nuller von Brünn ziemlich finster aussehen. Doch das nimmt er, in Absprache mit Daemen, billigend in Kauf. «Aragon kenne ich noch aus meiner WM-Zeit und im letzten Jahr waren wir mit der Stock-BMW dort testen. Ich mag die Strecke sehr. Es gibt viele harte Anbremszonen, das liegt mir.»

Soomer sprang schon beim Misano-Test ein

Schon beim WM-Test von Misano hatte sich Soomer letzte Woche spontan bereit erklärt anzutreten und hatte sich von Session zu Session besser in seine Aufgabe eingearbeitet. «Der Test war gut», meinte er, «aber das Level ist wirklich hoch. Etwas Spezielles habe ich nicht getestet. Es ging darum, das Paket besser zu verstehen. Ich konnte bei den Rundenzeiten Fortschritte machen. Aber nach meinem Geschmack nicht genug. Immerhin bin ich meine Zeit im vierten Training im Gegensatz zu vielen anderen ohne Qualifyer gefahren. Doch da geht noch mehr.»

Den Beweis kann Hannes Soomer ab Freitag in Aragon antreten. Die Rückkehr in die Euro Moto ist fest zugesagt. «Beim nächsten Rennen in Most komme ich wieder», versprach er.

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Hannes Soomer und Michael van der Mark Foto: BMW Hannes Soomer und Michael van der Mark © BMW

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Michael van der Mark kommt zu weiterem Superbike-Renneinsatz

Die zweite BMW wird in Aragon von Endurance- und Testfahrer Michael van der Mark pilotiert. Der Niederländer zeigte bereits bei seinem Superbike-Comeback in Most solide Leistungen. «Gute Besserung an Miguel und Danilo! Als Ersatzfahrer werden Hannes und ich versuchen, das Team bestmöglich zu unterstützen», sagte van der Mark. «Ich habe mich in Most recht schnell wieder in alles eingefunden. Im MotorLand Aragón möchte ich auf die dortigen Leistungen aufbauen und dem Team weiterhelfen, die Arbeit an der BMW M 1000 RR fortzusetzen, damit für die Comebacks von Miguel und Danilo alles optimal vorbereitet ist. Die Resultate stehen nicht im Vordergrund, aber natürlich habe ich den Ehrgeiz, wieder weiter nach vorn zu kommen und für BMW so viele Punkte wie möglich zu sammeln.»

Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport ergänzte: «Für uns ist es natürlich eine extrem unglückliche Situation, dass beide Stammfahrer des Teams verletzt pausieren müssen. Gleichzeitig sind wir in der glücklichen Lage, in unserer BMW Motorrad Werksfahrer-Familie schnell und unkompliziert auf starke Ersatzfahrer zurückgreifen zu können. Mickey hat uns schon in Most sehr gut unterstützt. Auf der anderen Seite der Garage wird nun Hannes für Danilo einspringen. Auch Hannes, ebenfalls Teil unseres Langstrecken-Aufgebots, kennt die BMW M 1000 RR bestens. Zudem haben beide in der vergangenen Woche den WorldSBK-Test in Misano für uns absolviert. Damit sind wir gut aufgestellt.»

«Im Vordergrund steht nun jedoch vor allem die Genesung von Miguel und Danilo. Wir sind mit beiden im engen Austausch», betonte Blusch. «Miguel macht große Fortschritte, und sein Genesungsprozess verläuft ganz wie erwartet. Bei Danilo ist die Diagnose frischer, doch auch er arbeitet intensiv an seinem Comeback. Wann wir beide wieder im Einsatz sehen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Es gibt keinen Zeitdruck: Wichtig ist, dass nichts überstürzt wird und beide Fahrer wieder fit sind, wenn sie auf ihre BMW M 1000 RR zurückkehren. Auf ihrem Weg dahin bekommen sie von uns die volle Unterstützung. Gute Besserung, Miguel und Danilo, und danke an Mickey und Hannes für den Einsatz als Ersatzfahrer!»

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