Hat Jonathan Rea das größte Problem der Honda Fireblade bereits gelöst?

Es war eine Sensation, als Jonathan Rea am 11. November als offizieller Honda-Testfahrer für das Superbike-Projekt vorgestellt wurde. Für den Nordiren schließt sich damit ein Kreis, denn mit Honda stieg der 38-Jährige einst in die Supersport-WM 2008 auf und im Jahr darauf in die Superbike-Kategorie. Obwohl Rea ab 2015 für andere Hersteller fuhr, ist noch heute der letzte Honda-Sieger im Trockenen – in Portimão 2014, Lauf 1.

Seinen ersten Auftritt als Testfahrer für die Honda Racing Corporation hatte Rea beim Wintertest in Jerez im Januar. «Ich habe ein paar Ideen, wie ich diesem Projekt etwas Positives beitragen kann», sagte der 119-fache Sieger. «Beim ersten Test war ich körperlich nicht in bester Verfassung, in Rechtskurven schmerzte mein ramponiertes Knie ordentlich. Aber das Motorrad schiebt ordentlich nach vorn. Mit jeder Runde machte es mehr Spaß und ich verstand besser, wie das Bike auf gewisse Dinge reagiert. Ich empfand die Sitzposition für zu niedrig. Auf der Kawasaki habe ich mich am wohlsten gefühlt, was nach neun Jahren logisch ist. Das Dreieck aus Lenker, Sitz und Fußrasten ist für einen Fahrer essenziell.»

Rea erkannte schnell, dass bei der Honda der fehlende mechanische Grip ein massives Problem darstellt. Praktisch jeder Honda-Pilot in den vergangenen Jahren verwies darauf, dass man die enorme Power der Triple-R nicht auf den Boden bringen kann. «In Jerez fuhr ich am ersten Tag auf fünf oder sechs Runs etwa 30 Runden, um mir einen ersten Eindruck über die Stärken und Schwächen zu machen. Der Grip am Hinterrad machte uns am meisten zu schaffen», berichtete der Honda-Pilot. «Durch ein paar Änderungen arbeitete die Reifen an Tag 2 aber sofort besser und ich konnte auch mit gebrauchten Reifen schnelle Runden fahren. Ich denke, allein diese Anpassungen haben uns ein gutes Stück nach vorn gebracht. Das gibt mir die Zuversicht, dass wir weitere Verbesserungen erreichen werden.»

So ganz angekommen ist Rea ist seiner neuen Funktion jedoch bislang nicht. «Ich beginne bereits, über den Saisonauftakt auf Phillip Island nachzudenken, aber darüber muss ich mir keine Gedanken machen», schmunzelte Rea. «Mein Job ist es, mich auf das Gefühl mit dem Motorrad zu konzentrieren. Zuerst muss ich mich an das Bike gewöhnen, bis ich ein klares Feedback geben kann.»

