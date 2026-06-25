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Honda-Edeltester Jonathan Rea (39) mit Wildcard in Donington Park

Noch wurde es nicht offiziell bestätigt, doch Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea ist von Honda für einen Gaststart beim Meeting in Donington Park vorgesehen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Wiedersehen mit Jonathan Rea in Donington Park
Wiedersehen mit Jonathan Rea in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Wiedersehen mit Jonathan Rea in Donington Park
© Gold & Goose

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Im November 2025 wurde Jonathan Rea von der Honda Racing Corporation als Testfahrer für das Superbike-Projekt verpflichtet. Seitdem hat der Nordire nicht nur diverse Testtage mit der CBR1000RR-R absolviert, sondern kam in Portimão und Assen als Ersatz für den verletzten Stammfahrer Jake Dixon zu Renneinsätzen. Für das Meeting in Portugal war für Rea eigentlich eine Wildcard vorgesehen.

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Zuletzt war der sechsfache Superbike-Weltmeister am Dienstag in Donington Park im Einsatz. Offiziell als Unterstützung der HRC-Stammfahrer, doch der 39-Jährige bereitete sich auch auf seinen ersten Gaststart im Rahmen der Superbike-WM 2026 vor – vom 10. bis 12. Juli auf der 4023 Meter langen Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire!

Rea hat während seiner langen Karriere sechs Siege und 19 Podestplätze in Donington Park eingefahren, womit das Heimrennen nicht zu seinen besten Pisten gehört. Mehr Siege fuhr der Honda-Pilot in Assen (17), Portimão (13) sowie in Imola, Magny-Cours und Aragon (jeweils 9) ein.

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Vor seinem Gaststart in Donington wird Rea zusammen mit Takumi Takahashi und Somkiat Chantra versuchen, für Honda das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka (3. bis 5. Juli) zu gewinnen.

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11

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Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

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Aruba.it Racing - Ducati

7

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Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

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Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

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Alberto Surra

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Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

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07

Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

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+22,107

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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