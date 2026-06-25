Honda-Edeltester Jonathan Rea (39) mit Wildcard in Donington Park

Im November 2025 wurde Jonathan Rea von der Honda Racing Corporation als Testfahrer für das Superbike-Projekt verpflichtet. Seitdem hat der Nordire nicht nur diverse Testtage mit der CBR1000RR-R absolviert, sondern kam in Portimão und Assen als Ersatz für den verletzten Stammfahrer Jake Dixon zu Renneinsätzen. Für das Meeting in Portugal war für Rea eigentlich eine Wildcard vorgesehen.

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Zuletzt war der sechsfache Superbike-Weltmeister am Dienstag in Donington Park im Einsatz. Offiziell als Unterstützung der HRC-Stammfahrer, doch der 39-Jährige bereitete sich auch auf seinen ersten Gaststart im Rahmen der Superbike-WM 2026 vor – vom 10. bis 12. Juli auf der 4023 Meter langen Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire!

Rea hat während seiner langen Karriere sechs Siege und 19 Podestplätze in Donington Park eingefahren, womit das Heimrennen nicht zu seinen besten Pisten gehört. Mehr Siege fuhr der Honda-Pilot in Assen (17), Portimão (13) sowie in Imola, Magny-Cours und Aragon (jeweils 9) ein.

Vor seinem Gaststart in Donington wird Rea zusammen mit Takumi Takahashi und Somkiat Chantra versuchen, für Honda das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka (3. bis 5. Juli) zu gewinnen.

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