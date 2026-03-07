Weiter zum Inhalt
Honda-Edeltester Jonathan Rea: «Dixon und Chantra nicht unterschätzen»

Als Testfahrer der Honda Racing Corporation soll Jonathan Rea dem neuen Fahrer-Duo Jake Dixon und Somkiat Chantra zum Erfolg verhelfen – zwei Rookies aus dem GP-Paddock ohne Superbike-Erfahrung.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Wenn Jonathan Rea spricht, lauschen alle
Wenn Jonathan Rea spricht, lauschen alle
Foto: Honda
Wenn Jonathan Rea spricht, lauschen alle
© Honda

Am Montag und Dienstag kommender Woche wird Jonathan Rea wieder als Honda-Testfahrer auf der Rennstrecke in Portimão zum Einsatz kommen. Auch wenn für den sechsfachen Superbike-Weltmeister die Testarbeit im Vordergrund stehen wird, wird er sich auch auf seinen Wildcard-Einsatz am letzten März-Wochenende vorbereiten.

Die Erfahrung des 119-fachen Superbike-Siegers ist gefragt, denn als Nachfolger von Iker Lecuona und Xavi Vierge überraschte Honda mit der Verpflichtung von Jake Dixon und Somkiat Chantra. Der Engländer fuhr bis vergangenes Jahr die Moto2, der Thailänder die MotoGP. Dass sich beide im Winter verletzt haben, macht die Arbeit von Rea umso wertvoller.

Wenn man zwei Fahrer durch zwei Rookies ersetzt, ist es nachvollziehbar, dass es Leute gibt, für die das keinen Sinn macht

Jonathan Rea

Viele Experten meinen, dass Honda stattdessen erfahrene Superbike-Piloten unter Vertrag hätte nehmen sollen, um schnellere Erfolge zu erzielen. Wie sieht das der erfolgreichste Superbike-Pilot?

«Das vermag ich nicht zu beurteilen, da muss man Honda fragen. Ohne Zweifel ist Jake ein sehr talentierter Rennfahrer, aber wenn man zwei Fahrer durch zwei Rookies ersetzt, ist es nachvollziehbar, dass es Leute gibt, für die das keinen Sinn macht», sagte der 39-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Es gibt aber auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Bulega, der in der Moto2 nicht zurechtkam – heute zählt er zu den besten Superbike-Piloten. Oder man denke nur an Quartararo: In der Moto2 hatte er vielleicht ein gutes Finish, aber nun gilt er nicht nur für mich als einer der besten Fahrer überhaupt.»

Rea erzielte zu Beginn seiner Superbike-Karriere in fünf Saisons 15 Siege mit Honda. Sein letzter Sieg in Portimão 2014 ist noch 16 Jahre später (!) der letzte Honda-Sieg im Trockenen. Aber erst bei Kawasaki konnte der Familienvater sein Talent entfalten.

«Man muss zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Umfeld eine Chance bekommen, um sein Talent zu beweisen», weiß Rea. «Man kann es nie wissen, wie es läuft. Es gibt viele Talente, aber man benötigt auch das richtige Umfeld. Meiner Meinung nach sollte man Jake und auch Chantra nicht unterschätzen.»

