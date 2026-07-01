Honda-Edeltester Jonathan Rea nimmt Somkiat Chantra unter seine Fittiche

Nach seinem Rücktritt als Superbike-Stammfahrer ist Jonathan Rea beschäftigter, als er es wohl selbst erwartet hatte. Nachdem der Nordire seine Knieverletzung auskuriert hatte – die Folge eines Sturzes beim Saisonfinale in Jerez –, nahm er die Arbeit als Testfahrer der Honda Racing Corporation auf und trat bei den Meetings in Portimão und Assen als Ersatz für den verletzten Jake Dixon an. Beim Meeting in Donington Park ist der Rekordweltmeister für einen Gaststart vorgesehen.

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Mit noch mehr Freude nimmt Rea aber am kommenden Wochenende am legendären Suzuka 8h teil. Zum einen hat der faszinierende Event auf der Rennstrecke im Honda-Eigentum den 39-Jährigen in seinen Bann gezogen, zum anderen ist die CBR1000RR-R im Suzuka-Trimm und mit Bridgestone-Reifen siegfähig – was man vom Superbike-Motorrad derzeit nicht behaupten kann.

Rea bildet ein Team mit Takumi Takahashi und Somkiat Chantra – dem zweiten Superbike-Stammfahrer. Das Trio hat die ersten beiden Trainingstage auf der 5,8 km langen Piste hinter sich gebracht. Erwartungsgemäß platzierte sich das Honda-Werksteam im Trockenen und im Nassen auf vorderen Positionen.

«Ich bin mit unserer Arbeit in diesen beiden Tagen zufrieden. Egal, wie das Wetter am Sonntag wird, wir werden zumindest auf beide Bedingungen vorbereitet sein», betonte Rea. «Was das Team angeht, freue ich mich sehr, die Box mit Somkiat und Takumi zu teilen. Chantra macht seine Sache wirklich gut. Schritt für Schritt ist er schneller geworden und hat heute Vormittag einen sehr beeindruckenden Eindruck hinterlassen. Natürlich versuche ich, ihm zu helfen, wann immer ich kann, da ich über viel Erfahrung verfüge und er zum ersten Mal in Suzuka dabei ist. Er hat das Talent, schnell zu sein, aber manchmal kann ich ihm Tipps zum Motorrad, zu den Bedingungen oder zur Strecke geben.»

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Habe mich sofort wohl damit gefühlt ... aufsteigen und losfahren. Somkiat Chantra über Suzuka-Honda

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Für den Thailänder ist die Teilnahme eine Ehre und auch eine Chance. Suzuka-Sieger können sich erfahrungsgemäß der Gunst von Honda sicher sein.

«Als ich hier ankam, habe ich einen gewissen Druck gespürt», gab Chantra zu. «Aber Jonathan und Takumi haben mir sehr dabei geholfen, ruhig zu bleiben und die Dinge Schritt für Schritt anzugehen. Takumi hat hier viel Erfahrung und auch Jonathan kennt Suzuka sehr gut, daher freue ich mich sehr, die Box mit ihnen zu teilen. Auch das Team war hervorragend. Das Motorrad war bereits gut vorbereitet und ich habe mich sofort wohl damit gefühlt. Ich musste nicht viel ändern, ich konnte einfach auf das Motorrad steigen und losfahren.»

Jonathan Rea hilft wo er kann Foto: Honda Jonathan Rea hilft wo er kann © Honda

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