Honda Fireblade 2026: Es steht ein weiteres Lernjahr bevor
Honda blickt vor dem WM-Auftakt in Australien auf einen Neustart: Rookie Jake Dixon soll Impulse setzen, während Somkiat Chantra verletzt ausfällt und von Testfahrer Nagashima ersetzt wird.
Superbike WM
Jake Dixon
Jake Dixon
Mit neuem Fahrer-Duo und verändertem Teamgefüge startet Honda in die Superbike-WM 2026. Nach der Präsentation der CBR1000RR-R für die neue Saison rückt nun in Phillip Island die sportliche Realität in den Fokus: Ein vielversprechender Neuzugang steht vor seinem Debüt, gleichzeitig fällt ein Stammfahrer vorerst aus. Klar ist bereits jetzt, dass Honda auch in der siebten Saison seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM vor einem weiteren Lernjahr steht.
Jake Dixon wird beim Auftakt in Australien erstmals für Honda in der Superbike-WM starten. Der Brite kommt mit Moto2-Erfahrung ins Team und gilt als zentrale Figur im Neuaufbau. Trotz wetterbedingt eingeschränkter Testmöglichkeiten im Winter konnte er sich schrittweise an Maschine und Umfeld gewöhnen. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, Werksfahrer bei Honda zu sein», sagte Dixon. «Ich bin überzeugt, dass 2026 ein Jahr des Lernens und der Weiterentwicklung wird.» Die Umstellung auf das Superbike sei vor allem technisch anspruchsvoll gewesen. «Die größte Anpassung betrifft das Management der höheren Leistung und der vielen elektronischen Systeme», erklärte Crewchief Tom Jojic. Gleichzeitig mahnte er zur Geduld: «Jake kommt als Rennsieger, aber Phillip Island wird sein erstes Superbike-WM-Wochenende – gegen Fahrer mit viel Erfahrung. Das Hauptziel ist ein solides Wochenende und wertvolle Erfahrungen.»
Neue Fahrer, neues Management und nur wenige Referenzen Während Dixon in Australien sein Debüt gibt, muss Teamkollege Somkiat Chantra pausieren. Der Thailänder erholt sich von einer Trainingsverletzung am rechten Arm, hat mit der Rehabilitation begonnen und steht in engem Austausch mit dem Team. Für den Saisonauftakt übernimmt erneut Testfahrer Tetsuta Nagashima, der bereits bei den letzten Wintertests eingesprungen war.
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Auch strukturell schlägt Honda ein neues Kapitel auf: Yuji Mori übernimmt die Rolle des Teammanagers und soll das Projekt sportlich wie organisatorisch stabilisieren. «Die Aufgabe geht weit über den technischen Bereich hinaus», sagte Mori. «Unser erstes Ziel ist es, gemeinsam voranzukommen und konstant vorne mitzukämpfen.»
Vom Fahrer-Duo ist Mori überzeugt: «In diesem Jahr begrüßen wir zwei starke neue Fahrer mit gut ausbalancierten Stärken: Dixon bringt Rennsiege und Moto2-Erfahrung sowie große Motivation mit, während Chantra MotoGP-Erfahrung, einen soliden technischen Hintergrund und große Konstanz einbringt. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement können dem Team helfen, den nächsten Schritt zu machen. Das ultimative Ziel ist natürlich der Sieg, und ich bin überzeugt, dass wir als Einheit weiter Fortschritte machen und unsere Ziele erreichen können.» Sieben Jahre seit der HRC-Rückkehr, aber weiterhin in der Aufbauphase Die Erwartungen sind damit klar formuliert, der Weg dorthin dürfte jedoch Zeit brauchen. Honda befindet sich weiterhin in einer Aufbauphase, in der Entwicklung und Konstanz wichtiger sind als kurzfristige Resultate. Dixon selbst beschreibt den Ansatz entsprechend nüchtern: «Die CBR1000RR-R ist eine kraftvolle Maschine, die großen Respekt verlangt. Im Moment geht es darum, sie wirklich zu verstehen – statt zu versuchen, ein Held zu sein.»
Jake Dixon
Jake Dixon
Die letzten offiziellen Testtage finden unmittelbar vor dem Rennwochenende in Phillip Island statt, ehe vom 20. bis 22. Februar die neue Saison beginnt. Für Honda wird der Auftakt vor allem ein Gradmesser dafür sein, wie konkurrenzfähig das neue Projekt mit Dixon und Ersatzmann Nagashima bereits ist.
