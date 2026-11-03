Kampfansage von Honda für SBK-WM 2027: Erste Details der neuen Fireblade

Fast 20 ist es her, dass zuletzt ein Honda-Pilot in der Superbike-WM triumphieren konnte – James Toseland war das im Jahr 2007. In der diesjährigen Saison war der bestplatzierte Fireblade-Dompteuer Jake Dixon nur auf Rang 19 der Gesamtwertung zu finden. Der Engländer war aber lange verletzt und nahm nur an der Hälfte der Rennwochenenden teil. Ein sechster Platz im zweiten Lauf in Cremona war das beste Honda-Finish 2026.

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Im Geheimen entwickelte Honda ein neues Motorrad, dass Dixon und sein Teamkollege Somkiat Chantra beim Jerez-Test im Oktober erstmals fuhren. SPEEDWEEK.com hatte darüber berichtet. Man kann davon ausgehen, dass viele Kommentare von Edeltestfahrer Jonathan Rea – der Rekordweltmeister steht seit einem Jahr bei der Honda Racing Corporation (HRC) unter Vertrag – in dieses Modell eingeflossen sind.

Die Japaner präsentieren die neue Fireblade auf der Motorrad-Leitmesse EICMA in Mailand (3. bis 8. November). Außer dem Namen blieb nichts beim Alten. Die neue CBR1000RR-R verfüge über einen «völlig neuen Aluminiumrahmen», der laut Honda über eine überarbeitete Steifigkeitsbalance und eine andere Lenkgeometrie verfüge. In der neuen Gabelbrücke stecken 43-mm-Showa-Big-Piston-Fork-Gabeln, während neue Leichtbauräder, 330-mm-Bremsscheiben vorn und Nissin-Bremssättel die ungefederte Masse reduzieren.

Der mittragende Reihenvierzylinder leistet 218 PS, und auch er soll grundlegend überarbeitet worden sein: Neue Nockensteuerung, Einstellmöglichkeiten für das Nockenzahnrad sowie ein überarbeiteter Ventiltrieb, überarbeitete Kolbenböden und Brennräume mit höherem Verdichtungsverhältnis sollen eine konstant hohe Leistungsabgabe ebenso sicherstellen, wie die zweistufig variablen Lufteinlässe.

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Nettes Detail: Um den Leichtbau sichtbar zu machen, verzichtet Honda beim Tank der CBR1000RR-R auf eine Kunststoffabdeckung – das aus Titan gefertigte Bauteil liegt künftig frei. Stichwort Leichtbau: Auch Motorabdeckungen aus Magnesium und Aluminiumschrauben sollen Gewicht einsparen, gleiches soll für die Kurbelgehäuse gelten. Wie viel genau Honda damit einspart, bleibt Honda noch schuldig.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Wie bisher wird Honda verschiedene Varianten des Superbikes anbieten. Schon die Bezeichnung des Top-Models ist eine Kampfansage: Die «HRC Works Edition» dient als Homologationsmodell für den Einsatz in der Weltmeisterschaft. Rahmen, Motor sowie die aerodynamischen Verbesserungen sind mit der «SP» identisch. Erweitert wird das Ganze um einstellbare Geometrien von Lenkkopf und Schwingendrehpunkt, eine mechanische Öhlins-Rennfederung, Einzelsitzkonfiguration und eine CFK-Flügelstruktur mit zwei Elementen.