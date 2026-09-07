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War das die Wende? Honda-Pilot Jake Dixon hält siebte Plätze für möglich

Hinsichtlich der Performance war Honda beim Superbike-Meeting in Magny-Cours auf Augenhöhe mit Kawasaki und BMW – eine Überraschung. Jake Dixon spricht zu Recht von deutlichen Fortschritten.

Superbike WM

Jake Dixon sieht ein Licht am Ende des Tunnels
Jake Dixon sieht ein Licht am Ende des Tunnels
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon sieht ein Licht am Ende des Tunnels
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Am Ende des neunten Meetings der Superbike-WM 2026 steht für das Werksteam der Honda Racing Corporation zwar nur ein elfter Platz als bestes Finish zu Buche, insgesamt wirkten die Werkspiloten Jake Dixon und auch Somkiat Chantra auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours aber konkurrenzfähiger als bisher. Denn in keinem Rennen war ein Honda-Pilot Letzter und die Rundenzeiten, insbesondere die des Engländers, waren abgesehen von den Ducati-Piloten mit denen anderer Werksfahrer vergleichbar.

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Zur Verdeutlichung: Im Superpole-Race büßte Dixon (14.) 16,557 sec auf Sieger Nicolò Bulega (Ducati) ein. Axel Bassani (11./Bimota) verlor 15,344 sec, bei Miguel Oliveira (12./BMW) waren es 16,000 sec und bei Garrett Gerloff (13./Kawasaki) 16,133 sec. Auf eine Runde umgerechnet reden wir von weniger als 0,1 sec – das ist überschaubar.

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Wermutstropfen für Dixon: Am Sonntag waren bessere Ergebnisse als Platz 14 und ein Sturz möglich! «Wir haben definitiv einen Schritt nach vorn gemacht. Natürlich ist es bedauerlich, dass mir heute zwei Fehler unterlaufen sind, und dafür entschuldige ich mich beim Team», haderte der 30-Jährige mit sich. «Das Superpole-Race war wirklich ärgerlich, denn der siebte Platz lag in Reichweite, und im zweiten Rennen wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet.»

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Diesen Moment hat Dixon jedoch unverschuldet verpasst. «Als Bautista mich überholte, wurde ich nach außen gedrängt, sodass ich ein paar Plätze verlor, aber ich habe mich wieder gefangen, einige Plätze gutgemacht und war gerade wieder an die Gruppe herangekommen. Leider bin ich in Kurve 13 etwas zu stark ins Rutschen gekommen, und als der Reifen wieder Grip fand, pushte es mich nach vorn und ich hatte keine Chance mehr, die Situation zu retten. So etwas kommt vor, aber meine Einstellung ist, dass ich immer bis an die Grenze gehen werde, während wir versuchen, den nächsten Schritt zu machen.»

Aufgrund seiner langwierigen Handverletzung (Sturz beim Phillip-Island-Test) war Magny-Cours erst das dritte Rennwochenende von Dixon in diesem Jahr, wobei er in Aragon noch auf den Rennsonntag wegen Schmerzen verzichten musste. Dies berücksichtigt sind seine Fortschritte bemerkenswert. «Ich denke, unser Potenzial lag an diesem Wochenende zwischen dem siebten und zehnten Platz», ist der Honda-Pilot überzeugt. «Wir wurden, glaube ich, Elfter im ersten Rennen und Vierzehnter im Superpole-Rennen, aber dieses Ergebnis spiegelte nicht wirklich wider, wo wir stehen. Wir waren definitiv das ganze Wochenende über unter den Top-10. Schritt für Schritt machen wir gute Fortschritte. Wir müssen noch viel mehr Fortschritte machen, aber wir kommen näher.»

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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