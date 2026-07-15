Honda-Misere: Nach Wildcard-Einsatz kennt Jonathan Rea das ganze Ausmaß

Während Honda-Testfahrer Johnny Rea in Donington Park im Sprint als Zehnter für das beste Rennergebnis des japanischen Herstellers sorgte, kämpften die Stammfahrer Jake Dixon und Somkiat Chantra am Ende des Feldes. Und das, obwohl Honda im Juni auf gleicher Strecke beim Testen war.

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Als 14. sorgte Rea mit 32,2 sec Rückstand auf Sieger Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) für den geringsten Rückstand eines Honda-Fahrers in den langen Rennen – das verdeutlicht die Schwierigkeiten, in denen Honda seit Jahren steckt.

Superbike-Ikone Jonathan Rea Foto: gold & goose Superbike-Ikone Jonathan Rea © gold & goose

Denn wir erinnern uns: Honda hat seit Nicky Hayden im Regenchaos von Sepang 2016 nicht mehr gewonnen; den letzten Sieg im Trockenen eroberte Jonathan Rea 2014 in Imola. Und Superbike-Weltmeister war Honda letztmals 2007 mit James Toseland, als sich noch die Tuningexperten Ten Kate Racing aus den Niederlanden um das Werksteam kümmerten.

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Johnny Rea: «Versuche, zu helfen»

«Es gibt keinen Ersatz für Tests unter Rennbedingungen mit deinen Rivalen», hielt Rea fest. «Ich konnte einen Blick auf BMW, Yamaha und Ducati werfen, das sind gute Informationen. Mein Ziel war, dass ich sitzen bleibe, das Rennwochenende mit dem Testteam genieße und ein paar Punkte nach Hause bringe. Platz 10 war eigentlich unrealistisch, aber er gelang mir im Superpole-Race. Im ersten Hauptrennen musste ich mit Bremsproblemen aufgeben, im zweiten wurde ich 14. Wir haben viel Arbeit zu erledigen und wissen das auch. Es ist lange her, dass dieses Motorrad ein Rennen gewonnen hat. Mein Job ist, zu versuchen, zu helfen. Gesamt gesehen war es ein positives Wochenende. Sind wir zufrieden – nein. Wir wollen konkurrenzfähiger sein. Aber wir stehen, wo wir stehen.»

Das gilt für viele Hersteller, wir sind nur noch etwas weiter weg. johnny rea über den rückstand von honda

Das ist das derzeitige Maximum von Honda, vergewisserte sich SPEEDWEEK.com beim sechsfachen Donington-Sieger und sechsfachen Weltmeister. «Ja, wir haben alles rausgeholt», unterstrich Rea. «Dixon und Chantra sind keine langsamen Fahrer, beide sehr talentiert. Ich konnte meine Erfahrung in Donington und mit Superbikes im Allgemeinen nutzen, um einen ordentlichen Job abzuliefern. Der Blick auf die Ergebnislisten zeigt, dass es extrem schwierig ist, in die Top-6 oder -7 zu fahren. Dafür musst du dein Paket maximieren und perfekt sein. Ohne mir Illusionen zu machen, bin ich als Testfahrer und mit diesem Motorrad dort gelandet, wo ich es erwartet hatte. Wir sind weit weg, der Rückstand zur Spitze ist zu groß. Das gilt für viele Hersteller, wir sind nur noch etwas weiter weg.»

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