Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Honda-Misere: Nach Wildcard-Einsatz kennt Jonathan Rea das ganze Ausmaß

«Der Rückstand zur Spitze ist zu groß. Das gilt für viele Hersteller, wir sind nur noch etwas weiter weg.» So lautet die Beurteilung des SBK-Wochenendes von Honda-Testfahrer Johnny Rea in Donington.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Honda-Testfahrer Jonathan Rea
Honda-Testfahrer Jonathan Rea
Foto: gold & goose
Honda-Testfahrer Jonathan Rea
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Während Honda-Testfahrer Johnny Rea in Donington Park im Sprint als Zehnter für das beste Rennergebnis des japanischen Herstellers sorgte, kämpften die Stammfahrer Jake Dixon und Somkiat Chantra am Ende des Feldes. Und das, obwohl Honda im Juni auf gleicher Strecke beim Testen war.

Werbung

Werbung

Als 14. sorgte Rea mit 32,2 sec Rückstand auf Sieger Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) für den geringsten Rückstand eines Honda-Fahrers in den langen Rennen – das verdeutlicht die Schwierigkeiten, in denen Honda seit Jahren steckt.

Superbike-Ikone Jonathan Rea
Superbike-Ikone Jonathan Rea
Foto: gold & goose
Superbike-Ikone Jonathan Rea
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Denn wir erinnern uns: Honda hat seit Nicky Hayden im Regenchaos von Sepang 2016 nicht mehr gewonnen; den letzten Sieg im Trockenen eroberte Jonathan Rea 2014 in Imola. Und Superbike-Weltmeister war Honda letztmals 2007 mit James Toseland, als sich noch die Tuningexperten Ten Kate Racing aus den Niederlanden um das Werksteam kümmerten.

Werbung

Werbung

Johnny Rea: «Versuche, zu helfen»

«Es gibt keinen Ersatz für Tests unter Rennbedingungen mit deinen Rivalen», hielt Rea fest. «Ich konnte einen Blick auf BMW, Yamaha und Ducati werfen, das sind gute Informationen. Mein Ziel war, dass ich sitzen bleibe, das Rennwochenende mit dem Testteam genieße und ein paar Punkte nach Hause bringe. Platz 10 war eigentlich unrealistisch, aber er gelang mir im Superpole-Race. Im ersten Hauptrennen musste ich mit Bremsproblemen aufgeben, im zweiten wurde ich 14. Wir haben viel Arbeit zu erledigen und wissen das auch. Es ist lange her, dass dieses Motorrad ein Rennen gewonnen hat. Mein Job ist, zu versuchen, zu helfen. Gesamt gesehen war es ein positives Wochenende. Sind wir zufrieden – nein. Wir wollen konkurrenzfähiger sein. Aber wir stehen, wo wir stehen.»

Das gilt für viele Hersteller, wir sind nur noch etwas weiter weg.

johnny rea über den rückstand von honda

Das ist das derzeitige Maximum von Honda, vergewisserte sich SPEEDWEEK.com beim sechsfachen Donington-Sieger und sechsfachen Weltmeister. «Ja, wir haben alles rausgeholt», unterstrich Rea. «Dixon und Chantra sind keine langsamen Fahrer, beide sehr talentiert. Ich konnte meine Erfahrung in Donington und mit Superbikes im Allgemeinen nutzen, um einen ordentlichen Job abzuliefern. Der Blick auf die Ergebnislisten zeigt, dass es extrem schwierig ist, in die Top-6 oder -7 zu fahren. Dafür musst du dein Paket maximieren und perfekt sein. Ohne mir Illusionen zu machen, bin ich als Testfahrer und mit diesem Motorrad dort gelandet, wo ich es erwartet hatte. Wir sind weit weg, der Rückstand zur Spitze ist zu groß. Das gilt für viele Hersteller, wir sind nur noch etwas weiter weg.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Superpole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien