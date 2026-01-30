Superbike WM • Neu
Honda plant für Phillip Island ohne Chantra, aber mit drei Fireblade
Das Debüt von Somkiat Chantra in der Superbike-WM 2026 muss warten. Während der Thailänder für Phillip Island verletzt ausfällt, bringt Honda sogar drei Piloten beim Saisonauftakt an den Start.
Nach seinem Trainingsunfall mit einer Serien-CBR auf dem Sepang International Circuit wurde Somkiat Chantra am 17. Januar an beiden Armen operiert. Die Genesungsfortschritte des Honda-Piloten werden engmaschig kontrolliert. Der aus der MotoGP in die Superbike-WM gewechselte Thailänder verpasste die Januar-Tests in Jerez (21./22. Januar) und Portimao (28./29. Januar).
Nun teilte die Honda Racing Corporation (HRC) mit: Der 27-Jährige fällt auch für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 aus. Als Vertreter für Chantra bietet Honda Testfahrer Tetsuta Nagashima auf. Die Wahl war naheliegend, denn der erfahrene Japaner kennt das Superbike-Projekt in- und auswendig. Außerdem überzeugte Nagashima als Wildcard-Pilot vor vier Jahren mit den Plätzen 10 und 9 in den langen Rennen.
Eine dritte Fireblade wird Ryan Vickers pilotieren. Der BSB-Pilot ist in das Superbike-Projekt von HRC eingebunden und kennt die australische Piste aus der Saison 2025 mit dem Team Motocorsa Ducati.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach