Honda plant für Phillip Island ohne Chantra, aber mit drei Fireblade

Das Debüt von Somkiat Chantra in der Superbike-WM 2026 muss warten. Während der Thailänder für Phillip Island verletzt ausfällt, bringt Honda sogar drei Piloten beim Saisonauftakt an den Start.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jake Dixon und Tetsuta Nagashima
Jake Dixon und Tetsuta Nagashima
Foto: Honda
Jake Dixon und Tetsuta Nagashima
© Honda

Nach seinem Trainingsunfall mit einer Serien-CBR auf dem Sepang International Circuit wurde Somkiat Chantra am 17. Januar an beiden Armen operiert. Die Genesungsfortschritte des Honda-Piloten werden engmaschig kontrolliert. Der aus der MotoGP in die Superbike-WM gewechselte Thailänder verpasste die Januar-Tests in Jerez (21./22. Januar) und Portimao (28./29. Januar).

Nun teilte die Honda Racing Corporation (HRC) mit: Der 27-Jährige fällt auch für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 aus. Als Vertreter für Chantra bietet Honda Testfahrer Tetsuta Nagashima auf. Die Wahl war naheliegend, denn der erfahrene Japaner kennt das Superbike-Projekt in- und auswendig. Außerdem überzeugte Nagashima als Wildcard-Pilot vor vier Jahren mit den Plätzen 10 und 9 in den langen Rennen.

Eine dritte Fireblade wird Ryan Vickers pilotieren. Der BSB-Pilot ist in das Superbike-Projekt von HRC eingebunden und kennt die australische Piste aus der Saison 2025 mit dem Team Motocorsa Ducati.

