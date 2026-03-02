Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Honda-Teammanager: «Superbike-Siege das ultimative Ziel»

Ohne die Einsatzfahrer war der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 wie die Verlängerung des vorgelagerten Phillip-Island-Tests. Teammanager Yuji Mori betont den Siegeswillen des japanischen Giganten.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Gaststarter Ryan Vickers und Chantra-Ersatz Tetsuta Nagashima
Gaststarter Ryan Vickers und Chantra-Ersatz Tetsuta Nagashima
Foto: Honda
Gaststarter Ryan Vickers und Chantra-Ersatz Tetsuta Nagashima
© Honda

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Honda Racing Corporation hat sein Superbike-Werksteam für 2026 gehörig umgekrempelt. Mit Jake Dixon und Somkiat Chantra wurde ein neues Fahrer-Duo verpflichtet und auch die Funktion des Teammanagers wurde mit Yuji Mori neu besetzt.

Werbung

Werbung

Der Japaner kennt das Team von innen. «Ich war bereits Teil des Superbike-Projekts, aber die Rolle des Teammanagers mit ganz anderen Verantwortlichkeiten ist etwas ganz anderes», sagte Mori. «Die Aufgabe geht weit über den technischen Bereich hinaus und umfasst viele Aspekte, von der Zusammenarbeit mit einer großen Gruppe internationaler Mitarbeiter bis hin zur Schaffung eines geeigneten Umfelds und einer gemeinsamen Ausrichtung innerhalb des Teams, der Entwicklungsgruppe und der Fahrer.»

Schon vor der Abreise zum Superbike-Auftakt auf Phillip Island verletzte sich Chantra bei einem Trainingssturz, Dixon zog sich beim vorgelagerten Test auf der malerischen australischen Insel zu. Somit war das Werksteam nur mit Testfahrer Tetsuta Nagashima anwesend, der als Ersatz für den Thailänder dabei war.

Empfehlungen

Zweifel an seinen Einsatzfahrern hat Mori nicht. «Dixon bringt seine Erfahrung als Moto2-Sieger und seine hohe Motivation mit, während Chantra MotoGP-Erfahrung sowie einen soliden technischen Hintergrund und große Beständigkeit mitbringt», betonte der Teammanager. «Ihre Leidenschaft und ihr Engagement können dem Team helfen, den nächsten Schritt zu machen. Unser erstes Ziel ist es, gemeinsam voranzukommen und solide Ergebnisse zu erzielen, indem wir konstant an der Spitze kämpfen.»

Werbung

Werbung

Der letzte Superbike-Sieg gelang Honda durch Nicky Hayden im Regenchaos in Sepang 2016. Unter der Regie von Mori soll die lange Durststrecke bald enden. «Das ultimative Ziel ist natürlich der Sieg, und ich glaube, dass wir als Team weiter vorankommen und unsere Ziele erreichen können», ist Mori überzeugt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien