Honda-Teammanager: «Superbike-Siege das ultimative Ziel»

Die Honda Racing Corporation hat sein Superbike-Werksteam für 2026 gehörig umgekrempelt. Mit Jake Dixon und Somkiat Chantra wurde ein neues Fahrer-Duo verpflichtet und auch die Funktion des Teammanagers wurde mit Yuji Mori neu besetzt.

Werbung

Werbung

Der Japaner kennt das Team von innen. «Ich war bereits Teil des Superbike-Projekts, aber die Rolle des Teammanagers mit ganz anderen Verantwortlichkeiten ist etwas ganz anderes», sagte Mori. «Die Aufgabe geht weit über den technischen Bereich hinaus und umfasst viele Aspekte, von der Zusammenarbeit mit einer großen Gruppe internationaler Mitarbeiter bis hin zur Schaffung eines geeigneten Umfelds und einer gemeinsamen Ausrichtung innerhalb des Teams, der Entwicklungsgruppe und der Fahrer.»

Schon vor der Abreise zum Superbike-Auftakt auf Phillip Island verletzte sich Chantra bei einem Trainingssturz, Dixon zog sich beim vorgelagerten Test auf der malerischen australischen Insel zu. Somit war das Werksteam nur mit Testfahrer Tetsuta Nagashima anwesend, der als Ersatz für den Thailänder dabei war.

Zweifel an seinen Einsatzfahrern hat Mori nicht. «Dixon bringt seine Erfahrung als Moto2-Sieger und seine hohe Motivation mit, während Chantra MotoGP-Erfahrung sowie einen soliden technischen Hintergrund und große Beständigkeit mitbringt», betonte der Teammanager. «Ihre Leidenschaft und ihr Engagement können dem Team helfen, den nächsten Schritt zu machen. Unser erstes Ziel ist es, gemeinsam voranzukommen und solide Ergebnisse zu erzielen, indem wir konstant an der Spitze kämpfen.»

Werbung

Werbung

Der letzte Superbike-Sieg gelang Honda durch Nicky Hayden im Regenchaos in Sepang 2016. Unter der Regie von Mori soll die lange Durststrecke bald enden. «Das ultimative Ziel ist natürlich der Sieg, und ich glaube, dass wir als Team weiter vorankommen und unsere Ziele erreichen können», ist Mori überzeugt.