Honda-Testfahrer Johnny Rea: «Können nicht alles sofort in Ordnung bringen»

Weil der rekonvaleszente Jake Dixon für das Meeting in Portimão weiterhin nicht einsatzfähig ist, nominierte das Werksteam der Honda Racing Corporation erneut Jonathan Rea als Ersatz. Der 119-fache Superbike-Sieger, der eigentlich als Testfahrer bei dem japanischen Hersteller anheuerte, hat seit seinem Rücktritt somit nur den Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island verpasst.

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«Ich habe es genossen, wieder an der Startaufstellung zu stehen», gab Rea nach seiner Rückkehr in Portimão zu. «Als die Ampel am Start erlosch, fühlte es sich ganz natürlich an. Ich konnte das Motorrad besser verstehen, auch im Vergleich zu den anderen Fahrern, was für uns wichtig ist. Körperlich war ich noch nicht bei 100 Prozent, daran werde ich also weiter arbeiten, aber insgesamt war es eine nützliche Erfahrung.»

Assen ist die Paradestrecke von Jonathan Rea

Der TT Circuit hat für Rea eine besondere Bedeutung. Während seiner einzigartigen Karriere gewann der 39-Jährige 17 Rennen und stand in 25 auf dem Podest – auf keiner anderen Rennstrecke war der sechsfache Weltmeister so erfolgreich! Der Fokus bei seinem zweiten Einsatz in diesem Jahr ist aber ein anderer, nämlich die Fortsetzung seiner Arbeit in Portugal.

«Dort haben wir viele Daten sammeln können – und genau das ist derzeit meine Hauptaufgabe und mein Schwerpunkt», betonte Rea. «Wir haben in den langen Rennen und im Sprint mit verschiedenen Set-ups viele Runden absolviert. Diese Daten analysieren wir, um genau zu verstehen, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen. Ich habe den Jungs gesagt: Das war erst der Anfang.»

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Wir werden nicht alles sofort in Ordnung bringen. Jonathan Rea

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