Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Honda zeigt sein Design für die SBK-WM 2026 – Tütensuppe als neuer Sponsor

Das Design der offiziellen Honda CBR1000RR-R für die Superbike-WM 2026 scheint vertraut, doch im Detail gibt es Änderungen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Honda präsentiert sein Design für die Superbike-WM 2026
Honda präsentiert sein Design für die Superbike-WM 2026
Foto: Honda
Honda präsentiert sein Design für die Superbike-WM 2026
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Honda ist die Superbike-WM 2026 ein personeller Neuanfang. Mit den Einsatzpiloten Jake Dixon und Somkiat Chantra sowie mit Jonathan Rea als Edeltestfahrer geht die Honda Racing Corporation (HRC) einen neuen Weg. Altbekannt jedoch das Design der CBR1000RR-R, das am Donnerstagvormittag digital vorgestellt wurde.

Werbung

Werbung

Die Motorräder sind in den traditionellen Honda-Farben Rot, Blau und Weiß lackiert. Die Intensität der Farben wurde jedoch an das MotoGP-Team angenähert, sodass ein einheitlicher Look mit den Werksteams in anderen Motorradserien entsteht. Auch hinsichtlich der technischen Partner gibt es mit Motul, Akrapovic, Nissin usw.

Mit dem Thailänder Chantra wurden jedoch neue Sponsoren aus verschiedenen Branchen gewonnen. Auch hierzulande kennt man die Tütensuppen von Yum Yum, eher unbekannt der Teilehändler Sittipol und EEST aus dem Energiesektor.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Eine weitere Präsentation hat HRC für den 14. Februar anberaumt. Dann kommen die Fahrer und das Management zu Wort. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island wird der verletzte Chantra von Testfahrer Tetsuta Nagashima vertreten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien