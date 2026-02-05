Honda zeigt sein Design für die SBK-WM 2026 – Tütensuppe als neuer Sponsor

Für Honda ist die Superbike-WM 2026 ein personeller Neuanfang. Mit den Einsatzpiloten Jake Dixon und Somkiat Chantra sowie mit Jonathan Rea als Edeltestfahrer geht die Honda Racing Corporation (HRC) einen neuen Weg. Altbekannt jedoch das Design der CBR1000RR-R, das am Donnerstagvormittag digital vorgestellt wurde.

Die Motorräder sind in den traditionellen Honda-Farben Rot, Blau und Weiß lackiert. Die Intensität der Farben wurde jedoch an das MotoGP-Team angenähert, sodass ein einheitlicher Look mit den Werksteams in anderen Motorradserien entsteht. Auch hinsichtlich der technischen Partner gibt es mit Motul, Akrapovic, Nissin usw.

Mit dem Thailänder Chantra wurden jedoch neue Sponsoren aus verschiedenen Branchen gewonnen. Auch hierzulande kennt man die Tütensuppen von Yum Yum, eher unbekannt der Teilehändler Sittipol und EEST aus dem Energiesektor.

Eine weitere Präsentation hat HRC für den 14. Februar anberaumt. Dann kommen die Fahrer und das Management zu Wort. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island wird der verletzte Chantra von Testfahrer Tetsuta Nagashima vertreten.

