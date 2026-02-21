Husarenritt von Miguel Oliveira: Vom letzten Startplatz durchs halbe Feld

Was für ein Rennen von Miguel Oliveira: Vom Ende der Startaufstellung losgebraust, als Achter im Ziel. Der Portugiese überholte sämtliche Werksfahrer von Yamaha, Garrett Gerloff auf der Kawasaki, zwei flotte Ducati-Privatiers, beide Honda-Piloten sowie ein paar andere – und ROKiT-Teamkollege Danilo Petrucci, der aus der zweiten Reihe kam.

«Ich machte mir das Leben sehr schwer», schmunzelte Oliveira beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das war ein schlechter Moment für den ersten Sturz der Saison, wirklich schlechtes Timing. Es war schade, denn nach dem FP3 fühlte ich mich gut. Wir fanden etwas Geschwindigkeit, die ersten zwei Startreihen wären möglich gewesen. Das war nicht mal ein richtiger Fehler von mir, ich übte in Kurve 2 etwas zu viel Druck auf das Vorderrad aus und es rutschte mir weg. Glücklicherweise konnte ich das Motorrad aufheben und an die Box zurückfahren, wegen eines kleinen Elektrikproblems brachten wir es aber nicht mehr zum Laufen und ich konnte nicht rausfahren.»

«Es war cool, bis zum Rennende kämpfen und so viele Positionen gutmachen zu können», ergänzte der BMW-Werksfahrer. «Die Realität ist, dass ich eine gewisse Befriedigung spüre, mit dem Tag aber trotzdem nicht glücklich bin – wegen des Vorfalls im Qualifying.»

Oliveira: «In nur 10 Runden wird das hart»

Dieser hat zur Folge, dass Oliveira auch im Sprint am Sonntag um 13 Uhr, das entspricht 3 Uhr MEZ, von ganz hinten losfahren muss. Seine Startposition für das zweite Hauptrennen am Nachmittag (Start 6 Uhr MEZ) könnte er nur verbessern, indem er es in die Top-9 schafft.

