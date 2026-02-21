Weiter zum Inhalt
Husarenritt von Miguel Oliveira: Vom letzten Startplatz durchs halbe Feld

Ein Sturz im Qualifying sorgte dafür, dass BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira sein erstes Rennen in der Superbike-WM auf Phillip Island von ganz hinten bestreiten musste. Speed hatte er für die Top-6.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Foto: gold & goose
© gold & goose

Was für ein Rennen von Miguel Oliveira: Vom Ende der Startaufstellung losgebraust, als Achter im Ziel. Der Portugiese überholte sämtliche Werksfahrer von Yamaha, Garrett Gerloff auf der Kawasaki, zwei flotte Ducati-Privatiers, beide Honda-Piloten sowie ein paar andere – und ROKiT-Teamkollege Danilo Petrucci, der aus der zweiten Reihe kam.

«Ich machte mir das Leben sehr schwer», schmunzelte Oliveira beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das war ein schlechter Moment für den ersten Sturz der Saison, wirklich schlechtes Timing. Es war schade, denn nach dem FP3 fühlte ich mich gut. Wir fanden etwas Geschwindigkeit, die ersten zwei Startreihen wären möglich gewesen. Das war nicht mal ein richtiger Fehler von mir, ich übte in Kurve 2 etwas zu viel Druck auf das Vorderrad aus und es rutschte mir weg. Glücklicherweise konnte ich das Motorrad aufheben und an die Box zurückfahren, wegen eines kleinen Elektrikproblems brachten wir es aber nicht mehr zum Laufen und ich konnte nicht rausfahren.»

«Es war cool, bis zum Rennende kämpfen und so viele Positionen gutmachen zu können», ergänzte der BMW-Werksfahrer. «Die Realität ist, dass ich eine gewisse Befriedigung spüre, mit dem Tag aber trotzdem nicht glücklich bin – wegen des Vorfalls im Qualifying.»

Oliveira: «In nur 10 Runden wird das hart»

Dieser hat zur Folge, dass Oliveira auch im Sprint am Sonntag um 13 Uhr, das entspricht 3 Uhr MEZ, von ganz hinten losfahren muss. Seine Startposition für das zweite Hauptrennen am Nachmittag (Start 6 Uhr MEZ) könnte er nur verbessern, indem er es in die Top-9 schafft.

«In nur zehn Runden wird das hart», ist dem fünffachen MotoGP-Sieger bewusst. «Versuchen werde ich es. Es sieht so aus, als würde sich das Wetter für Sonntag deutlich ändern, am Nachmittag könnte es regnen. Ich weiß aber nicht wann und wie stark. Aber das könnte die Sache aufmischen. Dann muss ich klug sein und das zu meinem Vorteil nutzen. Ich habe im Winter einen halben Tag in Jerez im Nassen getestet, das Bike fühlte sich gut an. Wir wissen, was wir zu tun haben, sollte es regnen.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

32:56,857

1:29,168

25

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+4,776

1:29,437

20

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+6,147

1:29,558

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+6,183

1:29,498

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

22

+8,249

1:29,589

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+12,549

1:29,747

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+13,746

1:29,781

9

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+20,610

1:30,123

8

09

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+21,663

1:30,012

7

10

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+22,250

1:30,233

6

