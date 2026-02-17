Weiter zum Inhalt
Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri: Beim Phillip-Island-Test großartig

Für die wohl größte Überraschung beim zweitägigen Superbike-Test auf Phillip Island sorgte Lorenzo Baldassarri. Der Nachfolger von Andrea Iannone bei Go Eleven Ducati hat den Speed für das Podium.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Schon die Verpflichtung von Lorenzo Baldassarri durch das Ducati-Team Go Eleven war eine Überraschung, doch mit einer Vorstellung wie beim Phillip-Island-Test hat wohl auch der Italiener selbst nicht gerechnet. Mit einer schnellsten Runde in 1:29,328 min belegt der 29-Jährige in der kombinierten Zeitenliste den dritten Platz. Auf Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega büßte Baldassarri zwar 0,7 sec ein, auf den zweitplatzierten Sam Lowes (MarcVDS Ducati) jedoch lediglich 0,032 sec!

«Ich bin selbst geflasht», stammelte der Supersport-Vizeweltmeister von 2022 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bei den Wintertests sind wir nicht eine Runde auf komplett trockener Strecke gefahren und wir konnten nicht wirklich die Arbeit mit dem Bike aufnehmen. Jetzt sind wir hier auf Phillip Island und kamen sofort auf gute Rundenzeiten. Mit jeder Runde fühle ich mich besser. Auch wenn ich viele Runden am Stück gefahren bin, gab es keine Probleme mit der Haltbarkeit der Reifen.»

Baldassarri arbeitete mit seinem Crew-Chief Filippo Burgatti am ersten Testtag noch an grundlegenden Dingen wie der Sitzposition. «Ich muss noch eins werden mit dem Motorrad und dafür müssen wir uns mit der Abstimmung beschäftigen. Die Basis der Ducati ist ausgezeichnet, jeder Fahrer benötigt aber seine individuellen Settings», erklärte der Italiener. «Ich orientiere mich an Nicolò, denn er ist die Referenz und bildet eine Einheit mit seinem Motorrad. Auf der Bremse war ich bisher nicht so gut, aber jetzt fühle ich mich sehr stark.»

Im Artikel erwähnt

«Der zweite Tag lief sogar noch besser als erwartet. Ich habe weniger Long-Runs absolviert, sondern mich darauf konzentriert, einige Gegner zu studieren und herauszufinden, wo ich mich beim Fahren verbessern kann. Ich war den ganzen Tag über schnell, habe meine Referenzzeiten immer weiter verbessert. Dass ich am Ende Dritter geworden bin, motiviert mich sehr», fuhr Balda fort. «Ab Freitag werden wir sehen, wo die anderen stehen, wir werden versuchen, uns weiter zu verbessern, denn ich fühle mich erst am Anfang. Auch der neue Pirelli-Reifen muss getestet werden, dann werden wir wissen, was unser realistisches Ziel sein kann.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,630 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,296

+ 0,666 sec

3.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,328

+ 0,698

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,351

+ 0,721

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,373

+ 0,743

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,575

+ 0,945

7.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,676

+ 1,046

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,769

+ 1,139

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,812

+ 1,182

10.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,823

+ 1,193

11.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,861

+ 1,231

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,906

+ 1,276

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,957

+ 1,327

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,969

+ 1,339

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,110

+ 1,480

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,205

+ 1,575

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,269

+ 1,639

18.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,446

+ 1,816

19.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,862

20.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,513

+ 1,883

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,740

+ 2,110

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,972

+ 3,342

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

