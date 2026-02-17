Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri: Beim Phillip-Island-Test großartig
Für die wohl größte Überraschung beim zweitägigen Superbike-Test auf Phillip Island sorgte Lorenzo Baldassarri. Der Nachfolger von Andrea Iannone bei Go Eleven Ducati hat den Speed für das Podium.
«Ich bin selbst geflasht», stammelte der Supersport-Vizeweltmeister von 2022 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bei den Wintertests sind wir nicht eine Runde auf komplett trockener Strecke gefahren und wir konnten nicht wirklich die Arbeit mit dem Bike aufnehmen. Jetzt sind wir hier auf Phillip Island und kamen sofort auf gute Rundenzeiten. Mit jeder Runde fühle ich mich besser. Auch wenn ich viele Runden am Stück gefahren bin, gab es keine Probleme mit der Haltbarkeit der Reifen.»
Baldassarri arbeitete mit seinem Crew-Chief Filippo Burgatti am ersten Testtag noch an grundlegenden Dingen wie der Sitzposition. «Ich muss noch eins werden mit dem Motorrad und dafür müssen wir uns mit der Abstimmung beschäftigen. Die Basis der Ducati ist ausgezeichnet, jeder Fahrer benötigt aber seine individuellen Settings», erklärte der Italiener. «Ich orientiere mich an Nicolò, denn er ist die Referenz und bildet eine Einheit mit seinem Motorrad. Auf der Bremse war ich bisher nicht so gut, aber jetzt fühle ich mich sehr stark.»
«Der zweite Tag lief sogar noch besser als erwartet. Ich habe weniger Long-Runs absolviert, sondern mich darauf konzentriert, einige Gegner zu studieren und herauszufinden, wo ich mich beim Fahren verbessern kann. Ich war den ganzen Tag über schnell, habe meine Referenzzeiten immer weiter verbessert. Dass ich am Ende Dritter geworden bin, motiviert mich sehr», fuhr Balda fort. «Ab Freitag werden wir sehen, wo die anderen stehen, wir werden versuchen, uns weiter zu verbessern, denn ich fühle mich erst am Anfang. Auch der neue Pirelli-Reifen muss getestet werden, dann werden wir wissen, was unser realistisches Ziel sein kann.»
Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,630 min
2.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,296
+ 0,666 sec
3.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,328
+ 0,698
4.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,351
+ 0,721
5.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,373
+ 0,743
6.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,575
+ 0,945
7.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,676
+ 1,046
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,769
+ 1,139
9.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,812
+ 1,182
10.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,823
+ 1,193
11.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,861
+ 1,231
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,906
+ 1,276
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,957
+ 1,327
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,969
+ 1,339
15.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,110
+ 1,480
16.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,205
+ 1,575
17.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,269
+ 1,639
18.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,446
+ 1,816
19.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:30,492
+ 1,862
20.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,513
+ 1,883
21.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,740
+ 2,110
22.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,972
+ 3,342
