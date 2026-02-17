Iannone-Nachfolger Lorenzo Baldassarri: Beim Phillip-Island-Test großartig

Schon die Verpflichtung von Lorenzo Baldassarri durch das Ducati-Team Go Eleven war eine Überraschung, doch mit einer Vorstellung wie beim Phillip-Island-Test hat wohl auch der Italiener selbst nicht gerechnet. Mit einer schnellsten Runde in 1:29,328 min belegt der 29-Jährige in der kombinierten Zeitenliste den dritten Platz. Auf Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega büßte Baldassarri zwar 0,7 sec ein, auf den zweitplatzierten Sam Lowes (MarcVDS Ducati) jedoch lediglich 0,032 sec!

«Ich bin selbst geflasht», stammelte der Supersport-Vizeweltmeister von 2022 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bei den Wintertests sind wir nicht eine Runde auf komplett trockener Strecke gefahren und wir konnten nicht wirklich die Arbeit mit dem Bike aufnehmen. Jetzt sind wir hier auf Phillip Island und kamen sofort auf gute Rundenzeiten. Mit jeder Runde fühle ich mich besser. Auch wenn ich viele Runden am Stück gefahren bin, gab es keine Probleme mit der Haltbarkeit der Reifen.»

Baldassarri arbeitete mit seinem Crew-Chief Filippo Burgatti am ersten Testtag noch an grundlegenden Dingen wie der Sitzposition. «Ich muss noch eins werden mit dem Motorrad und dafür müssen wir uns mit der Abstimmung beschäftigen. Die Basis der Ducati ist ausgezeichnet, jeder Fahrer benötigt aber seine individuellen Settings», erklärte der Italiener. «Ich orientiere mich an Nicolò, denn er ist die Referenz und bildet eine Einheit mit seinem Motorrad. Auf der Bremse war ich bisher nicht so gut, aber jetzt fühle ich mich sehr stark.»

«Der zweite Tag lief sogar noch besser als erwartet. Ich habe weniger Long-Runs absolviert, sondern mich darauf konzentriert, einige Gegner zu studieren und herauszufinden, wo ich mich beim Fahren verbessern kann. Ich war den ganzen Tag über schnell, habe meine Referenzzeiten immer weiter verbessert. Dass ich am Ende Dritter geworden bin, motiviert mich sehr», fuhr Balda fort. «Ab Freitag werden wir sehen, wo die anderen stehen, wir werden versuchen, uns weiter zu verbessern, denn ich fühle mich erst am Anfang. Auch der neue Pirelli-Reifen muss getestet werden, dann werden wir wissen, was unser realistisches Ziel sein kann.»

