Iker Lecuona (6.) bewertet Ducati-Debüt: «Ich war richtig angepisst!»
Startplatz 13, Platz 6 im Rennen: Iker Lecuona erlebt bei seinem Ducati-Debüt auf Phillip Island ein Wechselbad der Gefühle – und blickt optimistisch auf den Sprint am Sonntag.
Superbike WM
Iker LecuonaIker LecuonaFoto: Gold & Goose
Iker Lecuona© Gold & Goose
Der Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island verlief für Ducati-Werkspilot Iker Lecuona turbulent. Nach Startplatz 13 kämpfte sich der Spanier im ersten Rennen bis auf Rang 6 nach vorne, hatte 12,549 Sekunden Rückstand auf Sieger und Teamkollege Nicolo Bulega. Als Sechster war Lecuona aber lediglich fünftbester Ducati-Pilot – die Satellitenfahrer Yari Montella (Barni) und Lorenzo Baldassarri (GoEleven) landeten auf dem Podium, Sam Lowes (MarcVDS) wurde Fünfter.
Vor allem das Qualifying hinterließ bei Lecuona Frust, denn der schlechte Startplatz erschwerte die Ausgangslage erheblich. «Ich will nicht zu viel über das Qualifying sprechen», grummelte der Ducati-Neuzugang beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Australien. «Klar, mit dem ersten Reifen habe ich einen kleinen Fehler gemacht, als ich in Kurve 3 ein bisschen von der Linie abkam. Dort verlor ich zwei Zehntelsekunden. Der zweite Reifen funktionierte einfach nicht. Deshalb konnte ich meine Rundenzeit nicht verbessern und musste von Position 13 starten. Von dort aus war das Rennen schwer zu managen. Ich war richtig angepisst. Die ganze Testarbeit war umsonst.»
Starke Aufholjagd und abbauender Vorderreifen Im Rennen selbst zeigte der Spanier jedoch eine starke Aufholjagd. Früh arbeitete er sich durch das Feld und nutzte sein Potenzial im Verkehr. «Im Rennen wollte ich die langsameren Fahrer, also zum Beispiel die Yamaha-Piloten, sehr schnell überholen. Mir war klar, dass ich mehr Potenzial habe als sie. Das gelang mir in den ersten Runden gut.»
Iker Lecuona vor Alex LowesIker Lecuona vor Alex LowesFoto: Gold & Goose
Iker Lecuona vor Alex Lowes© Gold & Goose
«Doch nach zehn oder zwölf Runden überfuhr ich die Front ein bisschen. Der Vorderreifen baute stark ab und ich hatte zu kämpfen. Dennoch gelang es mir, das Tempo zu halten. Ich wurde Sechster und machte in den letzten Runden viel Zeit gut auf Alex (Lowes). Ich bin wirklich happy. Es war mein erstes Rennen für Ducati. Ich habe beinahe alle Fahrer aus eigener Kraft überholt, lediglich Alvaro (Bautista) stürzte vor mir», erklärte er.
Trotz des soliden Ergebnisses sieht Lecuona weiterhin Verbesserungsbedarf – vor allem beim Verhalten der Front über die Distanz. «Natürlich müssen wir besser verstehen, was mit der Front los war», stellte er klar. Yamaha-Piloten leichte Beute für Lecuona Das Überholen der anderen Fahrer gestaltete sich je nach Motorradmarke unterschiedlich schwierig. «Bei den Yamahas war es auf den Geraden vergleichsweise einfach, wenn ich das Manöver in der letzten Kurve gut vorbereitet habe. Bei Bimota war es schwieriger, weil sie gut aus den Kurven beschleunigen. Klar, der Topspeed ist unterschiedlich, aber nicht allzu sehr.»
«Ich musste mehr riskieren, um Alex zwischen Kurve 8 und 9 zu überholen. Surra auf der Ducati zu überholen, war ziemlich knifflig. Ich musste perfekt aus der Kurve beschleunigen. Es hängt von der jeweiligen Motorradmarke ab, ob das Überholen einfach ist oder nicht», schilderte Lecuona. Mit Blick auf den Sprint am Sonntagvormittag formuliert der Ducati-Werkspilot ein klares Ziel: «Wichtig ist, dass ich meine heutige Leistung auch morgen im Sprintrennen zeigen kann. Es wäre gut, wenn ich Neunter werde. Dann stehe ich zwei Reihen weiter vorne, was hier einen großen Unterschied ausmacht.»
  • Superbike WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Super Pole
  3. 3. Freies Training
  4. Startaufstellung
  5. Startaufstellung
  6. 2. Freies Training
  7. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
22
32:56,857
1:29,168
25
02
Yari MontellaBARNI Spark Racing Team
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
5
22
+4,776
1:29,437
20
03
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
22
+6,147
1:29,558
16
04
Axel BassaniBimota by Kawasaki Racing Team
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
47
22
+6,183
1:29,498
13
05
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
22
+8,249
1:29,589
11
06
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
22
+12,549
1:29,747
10
07
Alex LowesBimota by Kawasaki Racing Team
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
22
22
+13,746
1:29,781
9
08
Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
88
22
+20,610
1:30,123
8
09
Alberto SurraMotocorsa Racing
Alberto Surra
Motocorsa Racing
67
22
+21,663
1:30,012
7
10
Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
22
+22,250
1:30,233
6
  • Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  5. Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
