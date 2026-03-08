Weiter zum Inhalt
Iker Lecuona (Ducati) blickt zurück auf Honda: «Es war ein ständiger Kampf»
Nach vier Jahren im Werksteam der Honda Racing Corporation wechselte Iker Lecuona für die Superbike-WM 2026 zu Aruba.it Ducati. Der Unterschied ist gewaltig.
Superbike WM
Ducati-Pilot Iker Lecuona kann sich gut an sein früheres Motorrad erinnernDucati-Pilot Iker Lecuona kann sich gut an sein früheres Motorrad erinnernFoto: Gold & Goose
Ducati-Pilot Iker Lecuona kann sich gut an sein früheres Motorrad erinnern© Gold & Goose
Von 2022 bis 2025 mühte sich Iker Lecuona mit der CBR1000RR-R in der Superbike-WM ab, zwei dritte Plätze und ein zwölfter WM-Rang 2024 waren seine Höhepunkte. Mit der Verpflichtung durch Aruba.it Ducati hat der Spanier in diesem Jahr die wohl beste Chance seiner Karriere. Obwohl der Saisonauftakt auf Phillip Island keineswegs perfekt lief, sind die Plätze 6, 9 und 8 auf dem Niveau seiner besseren Wochenenden mit Honda.
«Mit der Honda war es ein ständiger Kampf – wer nicht kämpfte, war langsam. Bei der Ducati ist es genau umgekehrt. Wer mit ihr kämpft, ist langsam. Hier muss man sich dem Fluss hingeben, loslassen, auf das Motorrad hören und verstehen, wo die Grenzen liegen. So kann man Schritt für Schritt immer schneller werden», erzählte Lecuona – und gibt zu. «Ich habe die Grenzen noch nicht gefunden. Die Grenzen waren eher die Bedingungen. Das bedeutet, ich habe noch viel Verbesserungspotenzial und muss noch viel lernen.»
Honda hat mir viele Chancen gegebenIker Lecuona
Der 26-Jährige blickt dankbar auf seine Zeit bei der Honda Racing Corporation zurück. «Ich war glücklich bei Honda. Sie haben mir viele Chancen gegeben und mir immer vertraut, das muss ich sagen», betonte Lecuona. «Aber nach so vielen Jahren, in denen ich an meine Grenzen gegangen bin und mir Verletzungen zugezogen habe, spürte ich, dass ich eine grundlegende Veränderung brauchte, auch mental.»
Woran scheiterte der Durchbruch mit Honda? «Es lag nicht an der Anpassung oder daran, dass das Motorrad schlechter wurde. Es lag eher am Wachstum der Meisterschaft. Das Niveau stieg jedes Jahr deutlich an», erklärte der Ducati-Pilot. «In unserem zweiten Jahr zum Beispiel kämpften wir nicht mehr um Platz fünf, sondern um einen einzigen Punkt, obwohl unsere Zeiten sogar etwas besser waren als im Vorjahr. Wir verbesserten uns im dritten Jahr und im vierten noch etwas mehr, aber wir schafften nie diesen Sprung wie die anderen.»
Themen
  • Superbike WM
