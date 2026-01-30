Weiter zum Inhalt
Iker Lecuona: Ducati-Stil erinnert ihn an das MotoGP-Bike
Ducati-Neuzugang Iker Lecuona spricht mit SPEEDWEEK.com über eine verregnete Wintertestphase, den Umstieg von Honda auf Ducati und den von der Panigale V4R geforderten sanfteren Fahrstil.
Superbike WM
Iker Lecuona auf der neuen Ducati Panigale V4RIker Lecuona auf der neuen Ducati Panigale V4RFoto: Gold & Goose
Iker Lecuona auf der neuen Ducati Panigale V4R© Gold & Goose
Die Saisonvorbereitung von Iker Lecuona auf die Superbike-WM 2026 hätte kaum komplizierter verlaufen können. Nach seinem Wechsel von Honda zu Ducati blieb dem Spanier nur wenig Gelegenheit, die neue Panigale V4R unter trockenen Bedingungen kennenzulernen. Bei den Januar-Tests in Jerez als auch in Portimao bestimmte schlechtes Wetter das Geschehen.
Lediglich ein rund zweistündiges Zeitfenster in Jerez erlaubte Fahrten auf trockener Strecke – keine ideale Ausgangslage, wenn in drei Wochen bereits der Saisonauftakt in Australien ansteht. Portimao laut Iker Lecuona der bisher «schlimmste Wintertest» Lecuona traf sich in Portimao SPEEDWEEK.com und schilderte die außergewöhnlich schwierigen Umstände: «Ja, ich glaube, es war einer der schlimmsten Wintertests, den wir je hatten. Im schlechtesten Fall hatten wir früher wenigstens einen ganzen trockenen Tag, um das Motorrad abzustimmen. Dieses Mal war es nur Regen, nur Sturm, insgesamt eine Katastrophe.»
Iker Lecuona steht vor der wohl wichtigsten Saison seine KarriereIker Lecuona steht vor der wohl wichtigsten Saison seine KarriereFoto: Gold & Goose
Iker Lecuona steht vor der wohl wichtigsten Saison seine Karriere© Gold & Goose
Im Gegensatz zu vielen anderen Teams ging Ducati beim eigens organisierten Test in Portimao immerhin am zweiten Tag auf die Strecke, um im Nassen einige Erfahrungen zu sammeln. «Ich wollte ich unbedingt fahren – und auch das Team wollte fahren, weil für mich alles neu ist: der Crew-Chief ist neu, das Motorrad ist neu für alle. Ich brauche einfach Runden, um zu lernen.»
Fahrstil: Ist Lecuonas aggressiver Stil Geschichte? Trotz der widrigen Bedingungen zog der Ducati-Neuzugang ein positives Fazit. Besonders die Zusammenarbeit im Team stimmt ihn optimistisch: «Ich bin wirklich glücklich mit der Arbeit, mit meinem Crewchief und mit dem Motorrad. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ehrlich gesagt, auch auf einer sehr schwierigen Strecke und unter diesen Bedingungen. Es war extrem rutschig an manchen Stellen. Aber wir mögen das Gesamtgefühl. Wir haben eine gute Basis auf Strecken mit wenig Grip wie hier gefunden und auch in Jerez mit mehr Grip. Insgesamt bin ich zufrieden.»
Der Wechsel von Honda zur Ducati bedeutet für Lecuona jedoch einen tiefgreifenden Umbruch. Auf die Frage nach den Unterschieden zwischen den beiden Motorrädern antwortete er deutlich: «Alles hat sich geändert, ehrlich gesagt. Das Gefühl war komplett anders, als ich das erste Mal aufgestiegen bin. Dieses Motorrad muss man sanfter fahren. Ich muss flüssige fahren, ruhiger sein. Ich versuche, das Motorrad nicht zu überfahren – und das hat insgesamt gut funktioniert.»
Iker Lecuona konnte kaum im Trockenen testenIker Lecuona konnte kaum im Trockenen testenFoto: WorldSBK
Iker Lecuona konnte kaum im Trockenen testen© WorldSBK
Bei der Anpassung des Fahrstils erkennt Lecuona gewisse Parallelen zu einem MotoGP-Bike, vor allem durch Aerodynamik, Leistung und Elektronik. Sein in der Vergangenheit sehr aggressiver Fahrstil könnte der Vergangenheit angehören, da das Ducati-Superbike eher sanfte Impulse verlangt. «Ich bin letztes Jahr kein MotoGP-Bike gefahren, und dort hat sich durch die Aerodynamik sehr viel verändert. Aber klar ist: Die Art, wie ich dieses Motorrad fahren muss, ist komplett anders als bei der Honda. Vielleicht ein bisschen näher an der MotoGP. Ich muss besser mit der Aerodynamik, mit der Power und mit der Elektronik im Einklang sein. Das funktioniert auf diesem Bike sehr gut. Aber ich muss noch viel lernen.»
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  • Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
  1. Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  3. The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  4. Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  5. Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
