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Iker Lecuona: Nie war seine Ducati V4R härter zu fahren als in Magny-Cours

Mit drei weiteren zweiten Plätzen blickt Iker Lecuona auf ein erfolgreiches Superbike-Meeting in Magny-Cours zurück. Seine Set-up-Experimente haben den Ducati-Werkspiloten aber einiges abverlangt.

Superbike WM

Iker Lecuona in Magny-Cours
Iker Lecuona in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nachdem Iker Lecuona in Donington Park im ersten Lauf seinen ersten Superbike-Sieg feierte und anschließend im Superpole-Race seinen ersten Rennsturz in diesem Jahr fabrizierte, nahm der Ducati-Werkspilot in Magny-Cours wieder seine Serie zweiter Plätze auf – zum siebten Mal in der Superbike-WM 2026 kreuzte der Spanier in allen drei Rennen hinter seinem Aruba.it-Teamkollegen auf Platz 2 die Ziellinie.

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Und doch war es etwas anders als sonst. Lecuona verabredete mit seinem Teamchef, mehr Wagnisse mit der Fahrwerksabstimmung einzugehen. Frei nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

«Das hatte ich mir für Magny-Cours fest vorgenommen – und zwar egal, ob ich damit gewinne oder zurückfalle. Ich wollte verschiedene Settings ausprobieren», erklärte der 26-Jährige einer kleinen Journalistenrunde. «Für das Warm-up hatten wir das Set-up wirklich komplett umgekrempelt und ich fühlte mich ziemlich gut damit. Es gab kleinere Probleme, die wir versucht haben, für das Sprintrennen zu lösen. Aber nach vier Runden ließ der Grip am Hinterrad und zwei Runden vor dem Ende gab auch der Vorderreifen deutlich nach. Es wurde immer anstrengender, das Bike durch die Kurven zu bringen. Obwohl es nicht unbedingt heiß war, war es das für mich körperlich herausforderndste Rennen des Jahres. Im zweiten Rennen reichte meine Pace nicht aus, um dicht an Nicolò dranzubleiben, aber alles in allem bin ich mit dem Wochenende zufrieden.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Die drei zweiten Plätze reichten zumindest aus, um den Titelgewinn von Bulega auf das Heimrennen von Ducati in Cremona zu vertagen. Auf der italienischen Piste findet in dieser Woche ein Test statt, an dem auch das Werksteam teilnehmen wird.

«Das ist das Positive, dass ich auch mit Problemen Platz 2 einfahre. Ich muss geduldig sein, denn Nicolò hat einfach diesen kleinen Vorteil mir gegenüber und zudem hat er Magny-Cours viel mehr Erfahrung mit der Ducati als ich», sagte Lecuona. «Insgesamt bin ich mit den Ergebnissen zufrieden, denn mit den gesammelten Daten können wir arbeiten. Wir haben viele verschiedene Lösungen ausprobiert, die sich in Zukunft als nützlich erweisen könnten, und das war eines der Hauptziele des Wochenendes.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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