Fix: Iker Lecuona auch in der Superbike-WM 2027 im Ducati-Werksteam

Nach vier mageren Superbike-Saisons mit Honda erlebt Iker Lecuona in der Superbike-WM 2026 im Werksteam von Ducati die bisher beste Phase seiner Karriere. Als Gesamtzweiter ist der Spanier der einzige Gegner für WM-Leader Nicolò Bulega. In 24 Rennen fuhr der 26-Jährige 19 Mal als Zweiter auf das Podium und konnte zuletzt in Donington Park im Superpole-Race die Siegesserie seines Teamkollegen beenden; es war sein erster Superbike-Triumph.

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Da Bulega nach der diesjährigen Saison in die MotoGP wechseln wird, hatte Lecuona beste Aussichten, im kommenden Jahr die Nummer 1 im Ducati-Werksteam zu werden. Und so kommt es: Am Mittwochvormittag gab der italienische Hersteller die Vertragsverlängerung für zwei Jahre bekannt.

«Ich bin wirklich glücklich. Ich habe bereits mehrfach gesagt, wie sehr sich mein Leben verändert hat, seit ich Teil dieser großartigen Familie geworden bin. Daher ist die Verlängerung meines Vertrags mit Aruba.it Racing – Ducati eine große Genugtuung», freute sich Lecuona. «Ich möchte Aruba und Ducati dafür danken, dass sie mir diese neue Chance geben. Es ist großartig, an eine gemeinsame Zukunft zu denken. Das Wichtigste ist jetzt, diese Saison bestmöglich zu beenden, dabei Spaß zu haben, unsere Performance weiter zu verbessern und vor allem immer bedeutendere Ergebnisse zu erzielen.»

Für Aruba.it Ducati ist die Verlängerung mit Lecuona letztlich eine Bestätigung für die vor einem Jahr nicht unumstrittene Verpflichtung des Spaniers. Lecuona war seinerzeit verletzt und war bei Honda nicht erfolgreicher als sein damaliger Teamkollege Xavi Vierge.

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«Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit Iker fortzusetzen. Von Anfang an haben wir an sein Talent geglaubt, aber was uns wirklich überzeugt hat, war die Art und Weise, wie er sich in die Gruppe integriert hat: Er hat sich mit überraschender Selbstverständlichkeit an das Motorrad und das Team angepasst und dabei stets dieselbe Leidenschaft, denselben Einsatz und denselben Teamgeist mitgebracht, die unsere Box auszeichnen», kommentierte Teamchef Stefano Cecconi die Personalie. «Dass wir noch zwei weitere Saisons gemeinsam vor uns haben, ist eine fantastische Aussicht. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, und wir sind fest entschlossen, ihn bis zum Ende zu gehen – mit dem Ziel, um den größtmöglichen Erfolg zu kämpfen.»