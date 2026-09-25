Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Iker Lecuona spürt den Durchbruch: Jetzt ist die Ducati V4R perfekt für ihn

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit dominierte Ducati-Werkspilot Iker Lecuona. Die Set-up-Experimente beginnen, sich positiv bemerkbar zu machen.

Superbike WM

Iker Lecuona: So kann es weitergehen
Iker Lecuona: So kann es weitergehen
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona: So kann es weitergehen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bestzeit am Vormittag, Bestzeit im FP2 – für Iker Lecuona lief es am ersten Trainingstag auf dem Cremona wie am Schnürchen. Im Gegensatz dazu leistete sich sein Aruba.it Ducati-Teamkollege Nicolò Bulega in beiden Sessions Stürze.

Werbung

Werbung

In Magny-Cours hatte Lecuona berichtet, dass er angesichts der Gesamtwertung mehr Experimente bei der Abstimmung seiner V4R wagen wird. In Cremona sind Fortschritte erkennbar.

«Ich fühlte mich schon am Vormittag super auf dem Motorrad. Unser Set-up ist ein Mix von Magny-Cours und vom Test hier in Cremona – wir konnten wegen des Wetters seinerzeit zwar nicht viele Runden fahren, haben aber dennoch gute Informationen generiert», erzählte der Spanier. «Für das FP2 haben wir die Abstimmung ein wenig angepasst, um damit die wenigen Probleme auszumerzen. Dadurch ist das Bike noch einmal besser geworden und seit wir es während der Session noch einmal modifiziert haben, macht mir die Ducati erstmals richtig Spaß! Ich kann meinen natürlichen Fahrstil verwenden, habe Spielraum für kleine Fehler, kann andere Fahrer locker überholen und bin dennoch konstant und fahre mittlere 1:28 min.»

Im Artikel erwähnt

Spuckt Lecuona seinem Teamkollegen Bulega in Cremona in die Suppe?

Lecuona hat 146 Punkte Rückstand auf Bulega, der bei seinem Heimrennen am liebsten mit einem Triple den WM-Titel einfahren möchte. Wird der gleichaltrige Lecuona ein Spielverderber?

Werbung

Werbung

«Ich werde am Samstag jede Session für sich nehmen – es kann sich so vieles ändern», winkt der 26-Jährige ab. «Vom Gefühl her haben wir für das Rennen noch etwas in der Hinterhand, aber nicht so viel wie Nicolò. In der Regel findet er immer noch etwas, was ihn besser macht. Grundsätzlich sind wir beide die Piloten, die es hier zu schlagen gilt. Wir warten einfach ab, was passiert. Den Sieg schreibe ich jedenfalls nicht komplett ab.»

TV-Programm

Erschreckend am Freitag einmal mehr die Dominanz von Ducati. In der kombinierten Zeitenliste folgen hinter den beiden Werkspiloten fünf Ducati-Kundenpiloten. Erster Verfolger ist Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki auf Platz 8.

«Die Ducati funktioniert einfach auf jeder Rennstrecke, in jeder Situation und bei allen Bedingungen sehr gut», zählt Lecuona die Vorzüge auf. «Wenn sieben V4R vorn sind, ist unser Motorrad offensichtlich besser als die anderen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

24

1:28,108

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

7

+0,254

03

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

+0,461

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

22

+0,680

05

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

21

+0,760

06

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

+0,771

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+0,805

08

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

21

+0,814

09

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+0,904

10

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+1,004

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM