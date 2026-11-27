Zwölf Rennwochenenden und mehrere Tests hat Iker Lecuona in diesem Jahr als Superbike-Pilot absolviert, doch sein Arbeitgeber Ducati hatte weitere wichtige Aufgaben in der MotoGP für den Spanier: Zuerst ersetzt der 26-Jährige im Gresini-Team die verletzten Fermín Aldeguer und Álex Márquez und zuletzt in Portimão im Werksteam Pecco Bagnaia. Zu den bisher sechs Einsätzen als Ersatz kommt an diesem Wochenende ein siebter hinzu – Lecuona wird beim Saisonfinale in Valencia erneut für den Italiener einspringen!

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Bagnaia wurde im MotoGP-Sprint auf dem Losail Circuit von Alduguer in der ersten Runde abgeräumt und erlitt dabei zwei Frakturen an seinem rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Nach einer Operation in Turin ist der dreimalige Weltmeister mit der Rehabilitation beschäftigt.

Mit einem Heimrennen könnte die Saison für Lecuona nicht schöner enden. «Zunächst sende ich eine herzliche Umarmung an Pecco, der uns an der Rennstrecke besuchen wird, und dann geben wir hier in Valencia, auf meiner Heimstrecke, Vollgas», sagte der Vater einer kleinen Tochter. «Portimão war ein wirklich besonderes Wochenende: Das Team feierte Marcs Titel, und es war eine riesige Party, doch insgesamt waren es für mich drei sehr positive Tage, an denen ich auf einer so schwierigen Strecke in beiden Rennen Punkte holen konnte. Hier werde ich eine weitere großartige Gelegenheit haben, die Desmosedici GP zu fahren.»

Für Lecuona bietet sich an diesem Wochenende die willkommene Gelegenheit, seine Streckenkenntnisse auf dem Circuit Ricardo Tormo aufzufrischen. Die bei Cheste gelegene Piste gibt 2027 ein Comeback im Kalender der Superbike‑WM. Die letzten Rennen auf der 4 km langen Rennstrecke fanden in der Saison 2010 statt. Leon Haslam (Suzuki) und Noriyuki Haga (Ducati) teilten sich die Siege.

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