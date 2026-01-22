Iker Lecuona ist bewusst: Jeder neidet ihm seinen Platz im Ducati-Werksteam

Iker Lecuona gehört zu jenen Fahrern, die ohne Zweifel sehr schnell sind, sein Talent und Potenzial ist unbestritten. Doch in zählbare Ergebnisse hat er das nur selten umgemünzt, lediglich einmal beendete er eine Weltmeisterschaft in den Top-10: In seinem ersten Superbike-Jahr mit dem Honda-Werksteam als Neunter 2022.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Spanier weder in seinem einen MotoGP-Jahr bei KTM Tech3 noch in seinen bislang vier Superbike-Saisons mit Honda auf einem siegfähigen Motorrad saß. Trotzdem hat Lecuona immer maximal gepusht, öfter auch zu viel – was mit zahlreichen Verletzungen endete.

Als sich abzeichnete, dass er bei Aruba.it Ducati die Nachfolge von Alvaro Bautista antreten wird, wunderten sich viele – diese Entscheidung des Herstellers aus Borgo Panigale ist mutig. Doch das war die Verpflichtung von Nicolo Bulega auch und jetzt ist der Italiener Vizeweltmeister und Favorit für 2026.

Im November absolvierte Lecuona seine ersten beiden Testtage für Ducati auf der neuen Panigale V4R, damals durfte er aber noch nichts erzählen, weil er bis zum Jahresende bei Honda unter Vertrag stand.

«In meiner ersten Runde konnte ich fühlen, dass das eine Rennmaschine ist», schwärmte Iker beim Treffen mit SPEEDWEEK.com von seinem neuen Arbeitsgerät. «Dieses Motorrad funktioniert sooo gut. Die Elektronik fühlt sich ganz anders an, das ganze Bike ist anders. Jetzt weiß ich, dass die Zeit gekommen ist, das Fahren zu genießen. Ich fuhr ein Jahr MotoGP und dann vier Jahre für Honda: Jetzt kann ich sagen, dass ich im besten Team mit dem besten Bike bin. Das wird das wichtigste Jahr meiner gesamten Karriere, denn jeder will meinen Sitz haben. Ich bin sehr glücklich und es ist eine große Freude, dass ich in diesem Team bin.»

Ich weiß, dass ich genügend Potenzial habe, um die Meisterschaft zu gewinnen. Iker Lecuona

«Meine Verletzungen kamen auch davon, weil ich ständig über das Limit gehen musste», analysierte der 26-Jährige. «Manchmal gelang mir ein gutes Ergebnis, wie das Podium in Estoril vor zwei Jahren oder Platz 5 in Misano im Vorjahr. Aber sehr oft überfuhr ich das Bike und ab und zu endete das in einem Sturz und ich verletzte mich. Mein Ziel ist, ruhig zu bleiben. Ich weiß, dass ich genügend Potenzial habe, um die Meisterschaft zu gewinnen. Dafür muss aber auch sehr viel richtig laufen. Ich bin bereit – die vergangenen Jahre habe ich viel gelernt. Deshalb glaube ich, dass diese Chance für mich im perfekten Moment kommt.»

