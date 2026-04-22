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Iker Lecuona: Keine Zukunftssorgen auch ohne Ducati-Vertrag für SBK-WM 2027

Nach vier Jahren bei Honda hat Iker Lecuona in der Superbike-WM 2026 bei Aruba.it Ducati die Chance seines Lebens. Dass er nur einen Einjahresvertrag hat, kontert der Spanier selbstbewusst.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Superbike WM

Iker Lecuona forderte in Assen seinen Teamkollegen heraus
Iker Lecuona forderte in Assen seinen Teamkollegen heraus
Foto: Donnyfoto.com
Iker Lecuona forderte in Assen seinen Teamkollegen heraus
© Donnyfoto.com

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Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Iker Lecuona mit der Ducati V4R Fahrt aufgenommen. War auf Phillip Island ein sechster Platz im ersten Lauf das beste Finish, brillierte der 26-Jährige in Portimão und Assen mit drei zweiten Plätzen.

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Hatte Lecuona damit gerechnet, so schnell der erste Verfolger seines dominanten Aruba.it Ducati-Teamkollegen zu werden?

«Offen gesagt schon, denn normalerweise passe ich mich zügig an ein neues Motorrad oder eine neue Rennstrecke an. Jetzt fielen die Wintertests aber praktisch aus, das Bike ist neu und das Team ist neu für mich. Ich wusste aber, dass meine Zeit kommen würde», sagte Lecuona im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Nicolò war in Australien unglaublich schnell, aber in Portimão fühlte ich mich bereits viel besser und ich hielt es für möglich, in den nächsten ein bis zwei Meetings zu ihm aufzuschließen.»

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Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Alex Lowes und Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Bulega gewann bisher jedes einzelne Saisonrennen und führt die Gesamtwertung mit 186 WM-Punkten souverän an. Momentan wird nur Lecuona zugetraut, den Siegeszug des zweifachen Superbike-Vizeweltmeisters zu beenden und an der Spitze für Spannung zu sorgen.

«Ich kann bislang nicht Rad an Rad mit ihm kämpfen, zumindest aber seine Pace mitgehen», bremst der Spanier übertriebene Erwartungen. «Das gelingt mir bereits für ungefähr zehn Runden, dann fährt er mir davon, weil ich die Reifen zu sehr beanspruche. Das ist der Bereich, den ich noch verbessern muss.»

Warum sollte mir Ducati keinen Vertrag für 2027 anbieten?

Iker Lecuona

Während der schon sicher geglaubte Wechsel von Nicolò Bulega in die MotoGP, der aber immer unwahrscheinlicher wird, für Lecuona hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Vorteil gewesen wäre, fühlt sich der werdende Vater bei Ducati dennoch fest im Sattel.

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«Im Moment mache ich mir keine Gedanken über die Zukunft und ich denke aktuell auch nicht über die Meisterschaft nach», winkte Lecuona ab. «Wenn ich meine Leistung so wie bisher bringe, warum sollte man mir keinen Vertrag für 2027 anbieten? Ich denke nur über das Hier und Jetzt nach und lasse die Zukunft auf mich zukommen – das ist die Aufgabe meines Managers.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+19,054

1:34,063

7

10

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

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95

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+21,924

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