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Iker Lecuona (Ducati) überzeugt: MotoGP-Ausflug hilft für Superbike-WM 2027

Beim Sepang-GP ersetzte Ducati-Werkspilot Iker Lecuona ein weiteres Mal den verletzten Fermin Aldeguer. Obwohl der Vizeweltmeister nur auf hinteren Positionen fuhr, zog er ein überraschendes Fazit.

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold and Goose Photography
Iker Lecuona
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Auch nach Ende der Superbike-WM 2026 ist Iker Lecuona ein beschäftigter Mann. Weil sich Fermin Aldeguer beim Mandalika-GP eine weitere Verletzung zuzog, sprang der Superbike-Vizeweltmeister nach dem SBK-Saisonende bei den MotoGP-Events auf Phillip Island und Sepang für den Gresini-Stammfahrer ein.

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Lecuona zeigte bei seinen MotoGP-Einsätzen in diesem Jahr teils beachtliche Leistungen – auf dem Balaton Park Circuit überraschte der 26-Jährige als Siebter! Aber am vergangenen Wochenende war der aus Valencia stammende Spanier davon weit entfernt: Als 19. im Qualifying kreuzte er auf dem Sepang International Circuit im Sprint und im Hauptrennen als Letzter und Vorletzter über die Ziellinie – die Plätze 18 und 15.

«Es war hart, sehr anstrengend», stöhnte der Ducati-Pilot. «Sepang ist für mich eine der schlimmsten Veranstaltungen. Die enorme Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit mag ich überhaupt nicht, dasselbe gilt für die Rennstrecke. Auf Rennstrecken wie Silverstone oder Balaton finde ich die MotoGP nicht unbedingt anstrengender als mit einem Superbike, aber hier wären für mich schon 15 Runden zu viel. Insofern war mir schon im Vorfeld klar, dass ich Probleme haben werde.»

Im Artikel erwähnt

Überraschend: Iker Lecuona zieht ein positives Fazit

Der Aruba-Pilot zieht dennoch ein überraschendes positives Fazit über seinen Sepang-Einsatz. Im Fokus hat Lecuona dabei auch den Wechsel des Einheitsreifenlieferanten für die Superbike-WM 2027 von Pirelli auf Michelin.

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«Angesichts der Umstände war ich jedoch zufrieden – ich habe alles gegeben! Ich konnte meine Performance steigern und habe mein Fahren stetig verbessert. Zudem habe weiter dazugelernt, wie man ein MotoGP-Bike aktuell fahren muss», betonte der Spanier. «Ich denke, dass mir das auch in Zukunft in der Superbike-WM helfen wird, wie ich bestimmte Dinge kompensiere und mit den Michelin-Reifen haushalte. Deshalb betrachte ich Sepang als ein positives Wochenende.»

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Marc Márquez

Aruba.it Racing - Ducati

Marc Márquez

Aruba.it Racing - Ducati

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

KTM

Pedro Acosta

KTM

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

Gresini Racing

Alex Márquez

Gresini Racing

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

KTM

Enea Bastianini

KTM

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

HRC Honda Racing

Luca Marini

HRC Honda Racing

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

KTM

Brad Binder

KTM

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

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