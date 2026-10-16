Nächster MotoGP-Einsatz für Iker Lecuona? Vollzeit will er das nicht mehr
Ducati wird Nicolo Bulega nach seinem Superbike-Titel in die MotoGP befördern. Aruba-Teamkollege Iker Lecuona, der in der Königsklasse bereits Erfahrungen gesammelt hat, beurteil sie differenziert.
Fermin Aldeguer aus dem MotoGP-Team Gresini Ducati hat sich bei einem Crash im Hauptrennen in Indonesien
Als Ersatz würde sich Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona anbieten, der bereits Anfang Juni in Ungarn und Anfang August in Großbritannien einsprang. Als Siebter im Ungarn-GP zeigte er eine tadellose Leistung weit über den Erwartungen, nachdem er im Sprint als 18. die Zielflagge sah. In England stürzte er in beiden Rennen.
Lecuona wollte sich nach Platz 3 in der
Lecuona hat eine Meinung über die MotoGP
Die Verpflichtungen von Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega, die
«Ehrlich gesagt bin ich hier glücklich und genieße es sehr, ich weiß, was das MotoGP-Paddock bedeutet», schilderte Lecuona. «Das Superbike-Fahrerlager ist familiärer und freundlicher, es gibt weniger Rennen und man ist mehr zuhause. Dann kann ich mehr Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter verbringen, die jeden Tag wächst. Es ist schön, dass ich das miterlebe. Ich lasse die Zukunft auf mich zukommen und konzentriere mich auf die Gegenwart. Sollte ich es sehr gut machen, wie Nicolo in diesem Jahr, dann könnte Ducati mir eine Chance geben. Aber auch wenn das nicht geschieht und sie mich für lange Zeit bei den Superbikes behalten wollen, dann können wir diesen Weg zusammen gehen.»
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